Eine Milliarde Euro! Haaland-Beraterin verblüfft mit irrwitziger Summe

Manchester - Astronomische Einschätzung! Erling Haaland (22) mischt derzeit die Premier League auf und eilt von einem Rekord zum nächsten . Seine Beraterin ist sogar der Meinung, dass er als erster Spieler überhaupt eine gigantische Marke in Sachen Ablöse knacken könnte.

Der norwegische Super-Knipser von Manchester City sei außerdem "ein bodenständiger Typ", der "sich selbst nicht zu wichtig" nehme und daher als Gesamtpaket so unschlagbar wie wertvoll.

Ihr Schützling dankte es ihr mit einer überragenden Saison im englischen Oberhaus und 26 Treffern in nur 23 Liga-Partien. Bereits jetzt hat der 22-jährige Angreifer die beiden Torschützenkönige des vergangenen Jahres hinter sich gelassen.

Die Sportwebsite The Athletic zitierte einen PL-Manager im Juni 2022 gar mit den Worten: "Sie ist die wichtigste Person im Fussball, die niemand kennt." Darüber hinaus sei Pimenta die "die härteste Verhandlungsführerin im Business".

Seit Sommer sorgt Erling Haaland (22) bei Manchester City für Furore. © Dave Thompson/AP/dpa

Zwar ist der "Brecher mit dem Babyface" eben erst bei den Citizens gelandet und besitzt dort ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier, doch in der Vergangenheit wurde Haaland auch immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht, die ihn zumindest auf lange Sicht noch irgendwie in die spanische Hauptstadt locken wollen.

Ob die Königlichen aber tatsächlich bereit wären, dafür in bislang ungeahnte Ablöse-Regionen vorzudringen, darf angesichts der ohnehin enormen Schuldenbelastung des Spitzenklubs bezweifelt werden.

Es würde sich - insofern City die Einschätzung Pimentas auch nur annähernd teilt und verkaufsbereit wäre - um den mit weitem Abstand teuersten Wechsel in der Geschichte des Fußballs handeln.

Im Moment hält der brasilianische Superstar Neymar (31) mit seinem Transfer 2017 für satte 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG den Rekord.