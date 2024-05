Spanischer Fußball versinkt weiter im Chaos: Ermittlungen gegen Gerard Piqué!

Madrid (Spanien) - Der spanische Fußball kommt einfach nicht zur Ruhe! Nach dem Kuss-Eklat bei der Frauen-WM 2023 bestimmt aktuell ein Korruptionsskandal den Verband des Landes. Nun hat ein Gericht in Madrid auch noch ein Ermittlungsverfahren gegen den früheren Nationalspieler Gerard Piqué (37) eröffnet.

Vor rund anderthalb Jahren hat Gerard Piqué (37) seine aktive Karriere beim FC Barcelona beendet. Zuvor baute er sich jedoch bereits ein zweites Standbein als Geschäftsmann auf. © LLUIS GENE / AFP

Beim Weltmeister von 2010 bestehe der Verdacht "möglicher Gesetzesverstöße und krimineller Verwicklungen" im Zusammenhang mit dem Verkauf des spanischen Supercups nach Saudi-Arabien, wie unter anderem die Nachrichtenagentur EFE berichtet.

Der Shakira-Ex war mit seiner Vermarktungsfirma "Kosmos" an dem Deal beteiligt, dabei soll es allerdings Unregelmäßigkeiten gegeben haben.

Insgesamt stimmte Richterin Delia Rodrigo am Donnerstag einer Ausweitung der Ermittlungen bei 15 Personen zu, darunter neben dem langjährigen Barça-Star auch RFEF-Präsident Pedro Rocha (69).

Sein Vorgänger Luis Rubiales (46), der vor allem im Zuge der Kuss-Affäre weltweit unrühmliche Bekanntheit erlangte, war bereits Anfang April wegen Vorwürfen der Bestechlichkeit im selben Fall verhaftet worden.

Darüber hinaus kam es in der vergangenen Woche zu mehreren Durchsuchungen im Hauptsitz des Fußballverbandes. Man sei in "tiefer Sorge" und verspreche "volle Transparenz", erklärte die RFEF anschließend in einem Statement.