Erster Startelfeinsatz nach über einem Jahr: Fußball-Star verletzt sich gleich wieder

Turin - Paul Pogba (30) war einst der teuerste Transfer der Fußballgeschichte. Aber in letzter Zeit sieht man vom Weltmeister des Jahres 2018 nicht mehr viel. Das wird vorerst auch so bleiben.

Für Paul Pogba (30) will die Höllentour einfach nicht aufhören. © Jonathan Moscrop/CSM

Manchester United legte im Jahr 2016 für seinen eigenen Nachwuchsspieler 105 Millionen Euro hin, damit der Franzose von Juventus Turin zurück auf die Insel wechselte.

Nach eher mittelmäßigen sportlichen Erfolgen bei ManU wechselte der Mittelfeldspieler 2022 ablösefrei wieder zur alten Dame nach Italien. Seitdem war er ganze zweimal auf dem Rasen zu sehen!

Am Wochenende stand der Star das erste Mal nach über einem Jahr in der Startelf. Zuvor hatte den französischen Nationalspieler stets das Verletzungspech geplagt.

Die WM in Katar verpasste er aufgrund einer Knie-OP. Danach stoppte ihn eine Adduktorenverletzung. Seine Zeit in Manchester hatte er zuvor mit einer Wadenverletzung beendet. Kaum in Italien angekommen, wurde von einer Meniskusverletzung berichtet.

Eine schwierige Zeit hat Paul Pogba also hinter sich. Beim Europa-League-Halbfinalhinspiel gegen Sevilla in der vergangenen Woche erzielte er den Ausgleichstreffer zum 1:1 Endstand und es schien fast so, als habe seinen Fluch brechen können. Doch leider blieb ihm das Pech treu.

23 Minuten nach Anpfiff des Serie-A-Spiels Juve gegen US Cremonese (2:0) am Sonntag verletzte sich der 30-Jährige erneut. Unter Tränen musste er ausgewechselt werden!