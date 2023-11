Lasogga-Schwager muss wegen rassistischer Beleidigung nachsitzen!

Seit 2019 kickt Kai Wagner (26) in der MLS bei Philadelphia Union. Jetzt muss er aber erstmal zuschauen. © Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP

Der deutsche Legionär ist wegen des Verstoßes gegen die Anti-Diskriminierungs-Richtlinien der Liga zu einer Sperre von insgesamt drei Partien verdonnert worden, wie aus einem Statement der MLS hervorgeht.

Die Strafe tritt umgehend in Kraft, wodurch er seinem Klub im zweiten Play-off-Match gegen New England Revolution am heutigen Mittwoch (Ortszeit) sowie in den beiden darauffolgenden Partien - gegebenenfalls saisonübergreifend - fehlen wird.

Darüber hinaus muss der Abwehrmann an einem vorgeschriebenen Erziehungs- und Verhaltenstraining teilnehmen, das sogar bereits begonnen hat.

Nach Angaben der MLS habe sich Wagner bei der Aufarbeitung des Vorfalls einsichtig gezeigt und vollumfänglich kooperiert. Zudem sei er bereit, am Wiedergutmachungsprozess teilzunehmen und akzeptiere die auferlegten Maßnahmen, was sich mildernd auf die Entscheidung der Liga ausgewirkt habe.

Dem Schwager des früheren HSV-Stürmers Pierre-Michel Lasogga (31) wurde vorgeworfen, seinen Gegenspieler Bobby Wood (30) am 28. Oktober im ersten Spiel gegen New England anti-asiatisch beschimpft zu haben.