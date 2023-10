Ex-HSV-Profi Bobby Wood von Lasogga-Schwager rassistisch beleidigt?

Chester (Pennsylvania) - Rassismus -Skandal in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS)? Die Liga beschäftigt sich derzeit mit einem entsprechenden Vorwurf. Doch was ist passiert?

Beim Duell zwischen New England Revolution und Philadelphia Union gerieten Bobby Wood (30, r.) und Kai Wagner (26, 2.v.r.) aneinander. © IMAGO/USA TODAY Network

Bobby Wood (30), ehemaliger Stürmer des HSV und von Hannover 96, beschuldigt den deutschen Profi Kai Wagner (26) der rassistischen Beleidigung.

Zu dem Vorfall soll es am Samstag in der Schlussphase des Playoff-Hinspiel-Duells zwischen Woods New England Revolution und Wagners Philadelphia Union gekommen sein.

Demnach gerieten mehrere Spieler nach einem Foul in der 87. Minute verbal aneinander. In diesem Zuge soll Wagner sich auf Deutsch Asiaten-feindlich in Richtung Wood geäußert haben.

Der 30-Jährige, der japanische Wurzeln hat, soll die Beleidigung aufgrund seiner Vergangenheit in Deutschland verstanden und den Schiedsrichter entsprechend informiert haben.

Die Liga teilte gegenüber "The Athletic" mit: "Der MLS sind die Vorwürfe bekannt, dass sich ein Spieler diskriminierend gegenüber einem Gegenspieler geäußert haben soll. Eine Untersuchung des Vorfalls wird durchgeführt."