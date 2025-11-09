Es geht um "illegale" Videos: Nationalspieler veröffentlicht Geständnis!

Der norwegische Nationalspieler Andreas Schjelderup hat seine Fans und Follower auf Instagram am Samstagabend mit einem Geständnis überrascht.

Von Florian Mentele

Kopenhagen (Dänemark) - Der norwegische Nationalspieler Andreas Schjelderup (21) hat seine Fans und Follower auf Instagram am Samstagabend mit einem Geständnis überrascht. Die genauen Details nannte der Offensivakteur von Benfica Lissabon zwar nicht, es handelt sich aber offenbar um eine sehr ernste Angelegenheit.

Der norwegische Nationalkicker Andreas Schjelderup (21) hat wohl schwerwiegende juristische Probleme am Hals, wie er nun selbst zugab. © FILIPE AMORIM / AFP "Ich möchte Euch über einen dummen Fehler aufklären, den ich vor zwei Jahren gemacht habe", beginnt das ausführliche Statement des Linksaußen auf vier Story-Seiten. Damals war der Flügelstürmer noch 19 Jahre alt und kickte in Dänemark für den FC Nordsjaelland. Er habe zu dieser Zeit ein Video zugeschickt bekommen und es "ohne nachzudenken" an einen Freund weitergeleitet. "Ich übernehme die volle Verantwortung", schrieb Schjelderup. "Ich habe nur die ersten Sekunden gesehen und nicht, wohin sich das Video entwickelte." Darin seien "zwei junge Männer" zu sehen gewesen, wie der heute 21-Jährige später im Text erläuterte. Der besagte Kumpel habe ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um etwas Illegales handeln würde, also löschte der Profi den Clip nach eigenen Angaben sofort. "Ich wollte nichts verbreiten oder den Menschen in dem Video schaden. Es war ein dummer, einmaliger Fehler, den ich zutiefst bereue", erklärte Schjelderup weiter.

Hat Andreas Schjelderup sexuelles Videomaterial mit Minderjährigen verbreitet?

Andreas Schjelderup (21) richtete sich am Samstag in einem Instagram-Statement an seine Follower. © Screenshot/Instagram/andreasschjelderup Im Laufe dieses Jahres sei der Benfica-Star von der dänischen Polizei wegen des Vorfalls kontaktiert worden. Er habe vollumfänglich kooperiert und die Wahrheit erzählt. "Ich wurde wegen dieser Straftat angeklagt, für die ich wahrscheinlich in naher Zukunft verurteilt und höchstwahrscheinlich eine Bewährungsstrafe erhalten werde", fügte Schjelderup an. Laut "Danske BT" wird dem Fußballer ein Verstoß gegen Paragraf 235 Absatz 2 des dänischen Strafgesetzbuches vorgeworfen, der sich mit der Verbreitung von sexuellem Material, das Personen unter 18 Jahren zeigt, beschäftigt.

"Es gibt keine Entschuldigung von meiner Seite. Was ich getan habe, war illegal und nicht in Ordnung", stellte der Nationalspieler klar. "Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und meinen Fehler korrigieren."

Andreas Schjelderup erhält Rückendeckung von Benfica Lissabon und Nationaltrainer Stale Solbakken