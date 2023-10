Es geht um seinen gestohlenen Hund: Haftbefehl gegen Ex-Klopp-Star erlassen!

Los Angeles (USA) - Im Juli 2019 hatte Daniel Sturridge (34) - damals noch beim FC Liverpool unter Vertrag - in großer Sorge um seinen Zwergspitz Lucci öffentlich eine Belohnung für dessen sichere Rückkehr ausgesetzt. Rund vier Jahre später mündete dieser Schritt nun allerdings in einem erlassenen Haftbefehl gegen den Ex-Profi.

Daniel Studrridge (34) spielte mit mehreren Unterbrechungen von 2013 bis 2019 für den FC Liverpool. Zuletzt war er bis 2022 für Perth Glory in Australien aktiv. © Nick Potts/PA Wire/dpa

Das berichtet die britische Daily Mail unter Bezugnahme auf Gerichtsdokumente, die der Zeitung vorliegen sollen. Demnach hätte der ehemalige englische Nationalstürmer vor einem Gericht in Los Angeles erscheinen sollen, dies aber versäumt.

Doch wie geriet der einstige Schützling von Jürgen Klopp (56) überhaupt in das Justiz-Schlamassel? Zum Ende seiner letzten Saison im Dienste der "Reds" wandte sich Sturridge in den sozialen Netzwerken mit einer herzergreifenden Botschaft an die Öffentlichkeit.

Laut eigenen Angaben war sein Hündchen Lucci neben einigen Wertsachen aus seinem Anwesen in L.A. gestohlen worden.

"Wer auch immer weiß, wer in mein Haus eingebrochen ist, ich zahle alles. Ich meine es todernst. Ich will wissen, wer mein Zeug geklaut hat. Ich will wissen, was da los war", sagte der Angreifer damals. "Wie kann man in ein Haus in L.A. einbrechen und den Hund von jemandem mitnehmen. Seid ihr verrückt?"

Und er fügte an: "Kann jemand bitte meinen Hund finden? Ich bezahle alles, ich meine es todernst. Ich will meinen Hund zurück!"