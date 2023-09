Es gibt nur drei Exemplare: Star-Knipser gönnt sich das teuerste Auto der Welt!

Istanbul (Türkei) - Im Sommer wechselte Mauro Icardi (30) fest von PSG zu Galatasaray Istanbul und legte in der Folge einen famosen Saisonstart hin. Die Spitzenleistungen ließ sich der argentinische Ex-Nationalspieler nun entsprechend vergolden.

Hat im Moment gut lachen: Mauro Icardi (30) ist auf und neben dem Platz mit Vollgas unterwegs. © Adem ALTAN / AFP

Drei Treffer in der Champions-League-Qualifikation, vier Buden in der Süper Lig, sieben Tore in insgesamt sieben Begegnungen - die bisherige Saisonbilanz des Angreifers liest sich überragend.

Schon in der vergangenen Spielzeit hatte er die "Löwen" mit starken 22 Treffern sowie sieben Assists in 24 Liga-Partien zum Meistertitel geschossen. Es war nach vier Jahren Abstinenz der 23. Triumph für den türkischen Rekord-Champion.

Und da man die Feste bekanntlich feiern muss, wie sie fallen, hat sich der 30-jährige Knipser jetzt selbst belohnt und sich ein rollendes Gefährt der Spitzenklasse gegönnt.

Laut der britischen Daily Mail legte der achtfache Nationalkicker der "Albiceleste" satte 26 Millionen Euro für das Modell "Boat Tail" der Luxus-Automarke Rolls-Royce auf den Tisch.

Von der Prunk-Karosse existieren demnach auf der ganzen Welt nur drei Exemplare. Eines soll dem US-amerikanischen Rapper Jay-Z (53) gehören, ein zweites sei im Besitz eines Geschäftsmannes, der mit Perlen handelt.