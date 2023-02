Ex-Kollege verrät: Real-Star ist "der faulste Fußballer, den ich je gesehen habe"

Madrid - Fehlenden Fleiß und eine nachlässige Trainingseinstellung kann sich heutzutage eigentlich kein Profikicker mehr erlauben. Die Zeiten gesegneter Faulpelze, die alles über ihr Talent regeln konnten, sind im modernen Fußballgeschäft längst passé. Ein 115-Millionen-Mann hat es aber offenbar auch ohne großen Eifer an die Spitze geschafft.

2019 wechselte Eden Hazard (32, r.) zu Real Madrid. Bis heute ist er der teuerste Neuzugang der Königlichen. © GABRIEL BOUYS / AFP

Wie der ehemalige nigerianische Nationalmannschaftskapitän John Obi Mikel (35) im Interview mit dem Radiosender Dubai Eye 103.8 verriet, habe sich sein früherer Chelsea-Teamkamerad Eden Hazard (32) nicht so recht für die Einheiten unter der Woche begeistern können.

An sich sei Mittelfeld-Abräumer vom Training bei den "Blues" beeindruckt gewesen: "Ich wusste nie, wie viel das Training bedeutet, bis ich zu Chelsea kam. Die Art, wie sie in Spielen spielen, ist die Art, wie sie trainieren. Es gab harte Zweikämpfe und Handgemenge auf dem Trainingsgelände."

Nur ein Kollege ließ es demnach etwas lockerer angehen: "Es gab keine Möglichkeit, zu sagen: 'Okay, ich möchte heute nicht trainieren.' Der einzige Spieler, der das getan hat und damit davongekommen ist, war Eden Hazard."

"Oh, er hat nie trainiert! Er war der faulste Fußballer, den ich je gesehen habe!", fügte der 35-jährige Ex-Profi an, stellte jedoch auch klar: "Aber am Wochenende hat er produziert und war plötzlich der Mann des Spiels."