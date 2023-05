Ex-HSV-Coach Thorsten Fink hat einen neuen Job: Er folgt auf Bernd Hollerbach

Ex-HSV-Coach Thorsten Fink (55) wird ab der kommenden Saison beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden an der Seitenlinie stehen. (Archivfoto) © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Wie der Klub aus der Jupiler Pro League am Dienstagmorgen mitteilte, wird der 55-Jährige der Nachfolger von Bernd Hollerbach (53), ebenfalls Ex-HSV-Coach, dessen Abschied im Sommer bereits seit Längerem feststand.

"Ich freue mich sehr, beim STVV zu arbeiten und Teil eines Vereins mit einer so reichen Geschichte und leidenschaftlichen Fans zu sein. Die Tatsache, dass wir kurz vor unserer 100. Saison stehen, macht es zu etwas ganz Besonderem. Gemeinsam mit dem Team und den Spielern werden wir alles tun, um ein unvergessliches Jahr zu erleben", erklärte Fink.

CEO Takayuki Tateishi (53) ergänzte: "Thorsten ist ein Trainer, der zur DNA unseres Vereins passt. Er ist eine starke Führungspersönlichkeit, die in der Lage ist, eine Mannschaft aufzubauen und zu formen. Außerdem verfügt er über viel Erfahrung und ist in der Lage, einen klaren Spielstil zu entwickeln."

Fink, der von Oktober 2011 bis September 2013 an der Seitenlinie des HSV gestanden hatte, war bis vergangenen November bei Al-Nasr SC in Dubai tätig.

Darüber hinaus arbeitete der langjährige Profi des FC Bayern München (1997 bis 2006) bereits in Österreich, in der Schweiz, auf Zypern, in Japan sowie in Lettland.