Ex-Leipziger Nkunku schon jetzt verletzt: Verpasst er Saison-Auftakt mit Chelsea?

Chelsea startet am 13. August gegen den FC Liverpool in die neue Spielzeit der englischen Top-Liga.

Trainer Mauricio Pochettino (51) sagte anschließend, der Franzose habe etwas in seinem Knie gespürt.

Der 25-Jährige hat sich beim 1:1 im Testspiel der Londoner am Mittwoch (Ortszeit) gegen Borussia Dortmund verletzt. Nkunku musste den Platz bereits nach rund 20 Minuten verlassen.

Bereits in der vergangenen Saison war der Franzose mehrfach über längere Zeit verletzt, hatte deshalb auch die Weltmeisterschaft in Katar verpasst. Trotz langer Pause wurde er am Ende der Bundesliga-Saison - gemeinsam mit Bremens Niclas Füllkrug (30) - mit 16 erzielten Treffern zum Torschützenkönig ernannt.