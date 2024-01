Fans mega sauer: Das hat WM-Küsser Luis Rubiales auch noch verbockt

Nach dem WM-Sieg der Spanierinnen zeigte Luis Rubiales (46), wes Geistes Kind er ist. (Archivbild) © DAVID GRAY / AFP

Der Supercup hat in Spanien keine große Bedeutung. Auch in Deutschland interessiert die Fans, wer Meister wurde und wer den DFB-Pokal gewann. Wer dann am Start der neuen Saison das Spiel zwischen Meister und DFB-Pokalsieger gewinnt, ist hingegen nicht mehr so entscheidend.

In Spanien war dieses Aufmerksamkeitsdefizit so schlimm, dass laut Marca häufig kein fester Termin zu finden war und der Pokal von Fans schlicht ignoriert wurde.

Doch nicht mit Luis Rubiales. Der Spanier wurde im Mai 2018 Vorsitzender des spanischen Fußballverbandes (RFEF) und verkaufte den Supercup nach Saudi-Arabien, um für einen Geldsegen zu sorgen.

Seit 2020 wird daher, mit einer Corona-Ausnahme, in Saudi-Arabien gespielt!

Für das viele Geld wollen die Scheichs sicherstellen, dass die spanischen Top-Klubs Barcelona und Real Madrid dabei sind, die freilich oft, aber eben nicht immer die Meisterschaft und Pokal gewinnen!

Also wurde aus dem Superpokal kurzerhand ein "Superturnier" mit vier Klubs. Gesetzt sind dabei die beiden Pokalfinalisten sowie die zwei bestplatzierten Teams der Liga, die nicht den Einzug ins Pokalfinale schafften.

Bei diesen Regeln sind die zwei Teams um die Ex-Bayern-Stars Toni Kroos (34, Real) und Robert Lewandowski (35, Barça) quasi sicher gesetzt. Beide Superstars sind übrigens im jeweiligen Kader auf der Wüsten-Reise.