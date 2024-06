FC Barcelona gibt Abgang von zwei EM-Stars bekannt, kurz darauf rudert der Verein zurück

Bleiben João Cancelo (30, r.) und João Félix (24, l.) beim FC Barcelona? © Pau BARRENA / AFP

Spielen João Cancelo (30) und João Félix (24) künftig nicht mehr für den spanischen Top-Klub? Beide Kicker stehen derzeit für die portugiesische Nationalmannschaft auf dem Platz, müssen sich im EM-Viertelfinale gegen Slowenien beweisen.

Am heutigen Sonntag, also nur einen Tag vor dem möglichen Einzug in die nächste K.o.-Runde, meldete sich die Blaugrana in einer Vereinsmitteilung zu Wort und verkündete, dass beide Profis künftig nicht mehr für den viermaligen Champions-League-Sieger auflaufen werden.

Kurze Zeit später herrscht auf Social Media das große Staunen: Verkündung und Postings sind weg, nicht mehr auf der Plattform X zu finden!



"João Félix wird nicht weiter beim FC Barcelona bleiben. Seine Beziehung zum Verein endet am 30. Juni", hieß es in einem X-Beitrag, der inzwischen wieder gelöscht wurde - das Gleiche mit João Cancelo.

Der 30-jährige Außenverteidiger war vom amtierenden Premier-League-Meister Manchester City ausgeliehen. Offensivmann Felix kam im vergangenen Jahr auf Leihbasis vom Ligakonkurrenten Atlético Madrid.