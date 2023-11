Taschen auf, Mund zu: Gündogan und Co. kassieren "Schweigegeld"!

Marc-André ter Stegen (31, 3.v.l.) und seine Kollegen werden nach dem Ende der Hinrunde für ein Testspiel nach Dallas reisen. © JOSEP LAGO / AFP

Seit Jahren nagen die Katalanen am finanziellen Hungertuch und werden auf der Suche nach zusätzlichen Einnahmen gern mal erfinderisch.

In diese Kategorie dürfte auch das Testspiel gegen Club America am 21. Dezember in den USA fallen. Das soll nämlich bereits 25 Stunden nach dem letzten Hinrunden-Match in der spanischen LaLiga gegen UD Almería angepfiffen werden und den "Blaugrana" laut einem Bericht der Zeitung Sport satte vier Millionen Euro einbringen.

Bei der Summe ist es den Vereinsbossen dann wohl auch egal, dass Ilkay Gündogan (33) und Co. in der kurzen Zeit satte 8329 Kilometer reisen müssen und allein der Flug von Barcelona nach Dallas mindestens 14 Stunden dauert.

Statt auf vorweihnachtliche Besinnlichkeit im Rahmen der Familie dürfen sich die Barça-Kicker vermutlich auf einen Jetlag freuen, weshalb der der geplante Trip innerhalb der Mannschaft auch gar nicht gut angekommen sein soll.

Nach Informationen des Blattes hätten sich die Spieler umgehend an den Vorstand und ihren Coach Xavi (43) gewandt und sogar mit einem Streik gedroht.