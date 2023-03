Anfield-Wahnsinn beendet Klopp-Krise! Darum schäumte der deutsche Coach trotzdem vor Wut

Liverpool - War das die Wiedergeburt des FC Liverpool ? Der überragende 7:0-Triumph gegen Manchester United am Sonntagabend sorgte nicht nur für historische Bestmarken, sondern könnte für Jürgen Klopp (55) und seine Truppe auch zum Wendepunkt in einer bislang durchwachsenen Saison werden.

Besonders Salah stand mit seinen zwei Treffern im Mittelpunkt, denn der ägyptische Nationalangreifer zog mit seinem 129. PL-Tor in der vereinsinternen Knipser-Liste am bisherigen Rekordhalter Robbie Fowler (47, 128 Treffer) vorbei.

Es war die höchste Niederlage von Man United im englischen Oberhaus überhaupt und zugleich der zweithöchste Erfolg der "Reds" seit Einführung der Premier League. Den Rekord in dieser Kategorie hatte das Team von der Merseyside ebenfalls in der aktuellen Spielzeit beim 9:0-Kantersieg gegen den AFC Bournemouth Ende August 2022 aufgestellt.

Cody Gakpo (23) hatte die Hausherren beim Anfield-Wahnsinn kurz vor der Pause in Führung gebracht und schnürte im zweiten Durchgang ebenso wie Darwin Nunez (23) und Mohamed Salah (30) einen Doppelpack. Roberto Firmino (31) setzte in der 88. Minute den Schlusspunkt unter die Demütigung der "Red Devils".

"Vor ein paar Monaten dachte jeder, es wäre ein guter Zeitpunkt, um gegen Liverpool zu spielen", erklärte der deutsche Coach nach Abpfiff im BBC -Interview. "Man durfte es zwar nicht laut sagen, aber alle haben gedacht, dass wir in der Krise stecken, aber jetzt ist der Moment weniger günstig, wir wirken wieder wie wir selbst."

Mit seinem Tor zum 6:0 stellte Mohamed Salah (30) einen neuen Liverpool-Rekord auf. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Außerdem vollbrachte der pfeilschnelle Linksfuß das Kunststück, in fünf aufeinanderfolgenden Ligapartien gegen den Erzrivalen aus Manchester zu netzen. Mit nun zwölf Buden in zwölf Partien traf er gegen keinen anderen PL-Konkurrenten so häufig wie gegen United.

"Da kann ich nicht lügen: Dass ich es heute gegen Manchester United geschafft habe, ist unglaublich", freute sich der 30-jährige Flügelstürmer im Anschluss.

Auch sein Trainer war stolz: "129 Tore, das ist irre! Wir wissen ihn heute schon zu schätzen, aber in Zukunft werden die Leute zurückblicken und sagen: Wow, da haben wir etwas wirklich Besonderes miterlebt."

Der 55-jährige Übungsleiter konnte natürlich auch insgesamt mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden sein: "Wir brauchen Ergebnisse und Leistung - und heute Abend hatten wir beides", so Klopp. "Es ist wichtig, dass es alle wissen: Wir sind hier und wir leben noch."

Mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Liga-Begegnungen kletterte Liverpool auf den fünften Tabellenrang und befindet sich somit in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen. Tottenham auf Rang vier hat nur noch drei Zähler Vorsprung und bereits eine Partie mehr auf dem Konto.