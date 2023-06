Flughafen dicht! Englisches Nationalteam in Boeing-Vorfall auf Malta verwickelt

Malta - Am Freitag schenkten die Fußballer der englischen Nationalmannschaft beim Qualifikationsspiel für die EM 2024 auf Malta dem Gastgeber vier Tore ein. Schon einen Tag zuvor sorgte das Team unfreiwillig auf der Insel für Furore.

Der Flughafen von Malta musste eine halbe Stunde lang gesperrt werden, bis das Flugzeug sicher am Terminal ankam. (Symbolbild) © IMAGO / NurPhoto

Am Donnerstag reiste der Tross um Trainer Gareth Southgate (52) auf Malta an. Mit einer unlackierten Boeing 737-400, die früher im Dienst von British Airways stand und schon 32 Jahre alt ist, setzte das Team am Malta Luqa International Airport auf.

Doch wenige Sekunden nach der Landung folgte für Mannschaft und Airport-Betreiber der Schock: Der Pilot der Maschine nahm auf dem Weg zum Terminal eine falsche Ausfahrt!

Auf einem Video auf Instagram ist zu sehen, wie die Boeing zunächst zügig rollt, dann nach links abbiegt. Doch plötzlich hält der Flieger an, kein Rad des Fahrwerkes dreht sich mehr.

Zuschauer, die am Rande auf die Ankunft des Teams gewartet hatten, rieben sich mit Sicherheit verwundert die Augen, denn das Terminal befindet sich vom Flieger aus gesehen rechter Hand.

Wieso der Jet statt rechts nach links abbog, ist unklar. Mit dieser Aktion sorgte der Pilot für jede Menge Chaos auf dem Airport.