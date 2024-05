Fußball-Nationalspieler mit Schock-Geständnis: "Ich lag drei Wochen lang praktisch im Sterben"

Sein Team lag am Samstag gegen Silkeborg IF mit 0:2 zurück, spielte am Ende 3:3. Der eine Punkt reichte für den Gewinn des Titels vor Bröndby IF. Schon während der Partie war Olsson im Stadion, die Fans bekamen das mit und feierten den Mittelfeldspieler. Am 20. Februar nahmen die bislang dramatischsten Erlebnisse seines Lebens ihren Lauf.

Als alles für die Siegerehrung vorbereitet war, kam die Trophäe per Golfcar auf den Rasen. Kein Geringerer als Kristoffer Olsson (28) hielt sie in seinen Händen.

Während seiner Zeit im Krankenhaus zeigten die Fans von Midtjylland immer wieder ihre Unterstützung für den Mittelfeldspieler. Nun war er erstmals wieder im Stadion. © IMAGO / Bildbyran

Nachdem er in sein Zuhause in Aarhus zurückgekehrt war, ging es ihm in der Nacht plötzlich viel schlechter. Seine Eltern brachten ihn zurück in die Klinik.



Wochenlang wurde gerätselt, was ihm fehlt, am Ende stellte sich heraus, dass er an einer Entzündung der Blutgefäße litt, die mehrere Gerinnsel in seinem Gehirn ausgelöst hatte.

"Ich lag drei Wochen lang praktisch im Sterben. Ich war nicht ansprechbar und habe auch keinerlei Erinnerungen daran", sagte er nun.

Er musste nicht nur künstlich beatmetet werden, sondern nach seinem Aufwachen fast alles neu erleben. Sprechen, laufen. Dafür sind seine Fortschritte enorm und man mag es kaum glauben, was er Aftonbladet berichtet: Er will sein Comeback schaffen!

Obwohl er noch in der stationären Reha ist, trat er am Samstag erstmal wieder gegen einen Ball. Am Anfang sei er sehr negativ und pessimistisch gewesen, doch jetzt "bin ich positiv und glücklich, auch wenn ich wie alle Menschen Tage habe, an denen es mir besser geht und Tage, an denen es mir schlechter geht", so der Nationalspieler.

Das Schlimmste sei die Trennung von seinem vier Jahre alten Sohn, den er nicht täglich bei sich haben kann. "Ich habe fast jeden Tag über Facetime mit ihm gesprochen, aber da ich hier im Neurozentrum lebe und schlafe, ist es schwer, ihn den ganzen Tag hier zu haben", berichtete er.

Olsson berichtete, dass er wieder vollständig gesund werden wird. Der Tag seines Comebacks auf dem Rasen wird einem Wunder gleichkommen.