"Wir schämen uns": Fußballfans schocken mit Gesang über Baby-Mörderin!

Chester (England) - Geschmacklose Töne! Bei einem Amateurspiel in England haben die Fans des heimischen Chester FC ihre Gäste aus Hereford mit einem üblen Schmähgesang verhöhnt, der nun auch rechtliche Konsequenzen haben könnte.

Lucy Letby (33) erschütterte die Stadt Chester mit ihrer Mordserie an Neugeborenen. © Polizei Cheshire

Während der Sechstliga-Begegnung am Dienstagabend war aus dem Heimblock im Deva Stadium plötzlich ein äußerst pietätloses Lied zu hören, wie Sky Sports berichtet.

Dabei grölten die Zuschauer in Richtung der mitgereisten Kontrahenten: "Lucy Letby, sie ist eine von Euch!"

Bei der besungenen Dame handelt es sich aber nicht etwa um eine Ex-Spielerin, sondern um eine Serienmörderin. Lucy Letby (33) hat als Krankenschwester auf der Frühchenstation im Countess-of-Chester-Krankenhaus zwischen Juni 2015 und Juli 2016 mindestens sieben Säuglinge getötet. Bei sechs weiteren Frühgeburten blieb es beim Versuch.

Der "Todesengel von Chester" vergiftete die Babys mit Insulin, injizierte ihnen Luft in die Blutbahn oder überfütterte sie mit Milch und wurde dafür erst kürzlich am 21. August 2023 vor einem Gericht in Manchester zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Ihre grauenhaften Taten in der Hauptstadt der Grafschaft Cheshire machen die 33-Jährige zur aktivsten Kindermörderin der modernen britischen Geschichte - ursprünglich stammt sie allerdings aus dem rund 150 Kilometer entfernten Hereford.