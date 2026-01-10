Fußballtalent rettet Freundin aus Flammen: Ersthelferin von Crans-Montana nennt Details
Crans-Montana/Stuttgart - Als Dutzende Partygäste bei der schrecklichen Feuer-Tragödie zur Silvesternacht in Crans-Montana um ihr Leben kämpften, wurde Tahirys Dos Santos (19) zum Helden: Er lief zurück in das brennende Gebäude, um seine Freundin zu retten. Dabei erlitt der Nachwuchsfußballer vom französischen Erstligisten FC Metz selbst schwere Verletzungen. Jetzt hat eine Ersthelferin über die Ereignisse gesprochen.
Die junge Medizinstudentin Amendine (25), die sich sofort freiwillig meldete und zur Unglücksstelle eilte, erinnert sich noch gut an den 19-Jährigen, wie sie dem Sender "BFMTV" erzählte.
"Er sagte zu uns: 'Wenn ich eines Tages Profifußballer werde, schenke ich euch allen Eintrittskarten für die Spiele. Und wenn ich kein Profifußballer werde, möchte ich so werden wie ihr und Leben retten'", so die 25-Jährige.
Momentan hängt die Karriere des Talents tatsächlich am seidenen Faden. Rund 30 Prozent seines Körpers würden Verbrennungen aufweisen, erklärte sein Berater. Dos Santos wurde zunächst in eine Stuttgarter Spezialklinik gebracht, mittlerweile aber in ein Krankenhaus in Metz verlegt.
"Er ist herausgekommen, es ist ihm gelungen, diesem Feuerinferno zu entkommen. Dann bemerkte er, dass seine Freundin noch drinnen war. Und er ging zurück in die Flammen, um sie zu retten", schilderte der Berater die mutige Tat seines Schützlings.
Ersthelferin sollte Foto von Tahirys Dos Santos für seine Familie machen
Laut "Républicain Lorrain" überlebte auch seine 22-jährige Freundin Coline dank ihm die verheerende Nacht. Sie soll jedoch ebenfalls schwere Verletzungen erlitten haben und in einer belgischen Klinik liegen.
Nicht weniger couragiert verhielt sich Ersthelferin Amendine: "Ich bin aus dem Bett gesprungen, nach draußen gegangen und habe gesagt: 'Ich gehe, ich gehe!'", beschrieb sie ihre Reaktion auf die entsetzliche Nachricht der Brandkatastrophe.
Als sie am Unglücksort eintraf, habe sie gar nicht gewusst, wo sie denn anfangen solle. "Eigentlich waren es die Patienten, die mich auserwählt haben", sagte die 25-Jährige.
Dazu gehörte schließlich auch Nachwuchskicker Dos Santos: "Er sagte zu mir: 'Mach bitte ein Foto von mir für meine Eltern, warte, lass mich erst lächeln'", so die Medizinstudentin weiter.
Immerhin: Laut seinem Berater soll es beim jungen Fußballer inzwischen "sehr positive, ermutigende Signale" bezüglich seines Gesundheitszustandes geben.
Titelfoto: Bildmontage: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa, Screenshot/Instagram/tahirys3