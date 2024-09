"The Crying One": Gegner verspottet José Mourinho nach Derby-Debakel!

Istanbul (Türkei) - Denkwürdiger Abend für José Mourinho (61) und alle Istanbuler Fußballfans: Fenerbahce und sein Coach verloren am Samstagabend nicht nur das Stadtduell gegen Galatasaray, sondern wurden im Nachgang auf feinste Art und Weise verspottet.

Am Rand: Fenerbahce-Trainer José Mourinho (61) guckt nach der Derby-Niederlage alles andere als zufrieden drein. © OZAN KOSE / AFP

Sechster Spieltag, erste Niederlage in der Süper Lig für "The Special One". Ausgerechnet im prestigeträchtigen Derby zog Galatasaray José Mourinho und dem Erzrivalen die Hosen runter!

Schon nach 58 Minuten war das Istanbuler Derby entschieden, da führte Gala schon mit 3:0 (am Ende 3:1) im Stadion von Fener - was für eine Schmach!

Im Anschluss musste sich kein Geringerer als Hassobjekt Mourinho Hohn und Spott gefallen lassen!

Kontrahent Gala veröffentlichte noch am Samstag-Abend auf seinen sozialen Kanälen eine Bildmontage. Auf dieser abgebildet: ein weinender Mourinho.

Das fingierte Buch trägt nicht nur den Stempel "Bestseller", sondern den infantilen Titel "The Crying One". Es ist eine Anspielung auf Mourinhos Spitznamen und eine Spitze mit Blick auf die schmerzhafte Derby-Niederlage.