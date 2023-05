Heftige Ausschreitungen bei Derby: Erst sehen zwei Spieler, dann die Fans rot!

Stockholm (Schweden) - Wilde Szenen im schwedischen Oberhaus! Beim Derby der erbitterten Rivalen Djurgårdens IF und AIK Solna am Sonntagnachmittag kam es zu üblen Tumulten. Die Partie musste zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Das Stockholm-Derby zwischen Djurgårdens und dem AIK wurde von heftigen Ausschreitungen überschattet. © Screenshot/Twitter/ElBengo, Screenshot/Twitter/gruppaof_hools

Lange Zeit war das Duell der tabellarischen Gegensätze zum 10. Spieltag der Allsvenskan relativ ausgeglichen, doch in der 82. Minute brachte Innenverteidiger Marcus Danielson (34) die Hausherren schließlich in Front.

Als die beiden AIK-Profis Axel Björnström (27) und Erick Otieno (26) dann auch noch wegen eines groben Fouls sowie einer Tätlichkeit kurz vor Schluss jeweils die Rote Karte sahen, eskalierten die Gäste-Anhänger komplett.

In Videos aus der Tele2 Arena, die anschließend in den sozialen Netzwerken kursierten, sieht man die fast gänzlich in Schwarz gekleideten AIK-Fans in Aktion.

Die Zuschauer warfen Pyrotechnik sowie weitere Gegenstände auf den Rasen, stürmten zur Vorderseite der Tribüne, wo sie eine Werbetafel umstießen und sich daraufhin mit den Sicherheitskräften anlegten.

Der Schiedsrichter unterbrach das Match und schickte die Kicker in die Kabinen, während zahlreiche Polizisten mit Hunden auf den Platz eilten, um die Horde in Schach zu halten.

Ein Film zeigt, wie mehrere Böller in Richtung der Beamten flogen. Die Feuerwerkskörper explodierten daraufhin in unmittelbarer Nähe der Einsatzkräfte.