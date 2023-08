Hitzige Debatte um Saudi-Wechsel: Toni Kroos löscht gnadenlosen Kommentar!

Die vielen prominenten Wechsel nach Saudi-Arabien sind für Toni Kroos (33, M.) ein Dorn im Auge. © JORGE GUERRERO / AFP

In der neuen Folge seines Podcasts "Einfach mal Luppen" kritisierte der Mittelfeld-Star von Real Madrid unter der Woche zahlreiche Profis, die im Sommer den Weg in die Wüste gingen.

Insbesondere für die "26-, 27-, 28-Jährigen, die Top-Qualität haben, in Top-Klubs in Europa spielen" und dennoch dem Ruf des Geldes in die Saudi Pro League folgen, habe der gebürtige Greifswalder kein Verständnis.

Er sei "kein Fan" dieser Deals, die "eine Gefahr für den Fußball der Zukunft" wären. Darüber hinaus bezeichnete er den Großteil der transferwilligen Kicker als "unfassbar schlechtes Vorbild für ganz viele junge Jugendspieler".

In den sozialen Netzwerken ließ der ehemalige DFB-Akteur seinen Worten nun Tasten-Kritik folgen. So kommentierte er einen Post des italienischen Journalisten Fabrizio Romano (30) bezüglich des Wechsels von Spanien-Talent Gabri Veiga (21) zu Al-Ahli schlicht mit "embarrassing", auf Deutsch also "peinlich".

Das Mittelfeld-Juwel von Celta Vigo schließt sich demnach trotz seiner noch bevorstehenden Blüte und für ein üppiges Gehalt von kolportierten 12,5 Millionen Euro pro Jahr dem finanzkräftigen Aufsteiger aus Dschidda an, der zusätzlich noch 40 Millionen Euro nach Galicien überweist.