"Hold My Beer": Messi bringt Beckham mit Inside-Joke zum Dauergrinsen

Alles rosa in Florida! Auch im zweiten Spiel für Inter Miami traf Lionel Messi (36). © Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Im zweiten Spiel des Leagues Cup gewann der von David Beckham (48) geführte Klub Inter Miami am Mittwoch 4:0 gegen Atlanta United.

Messi sorgte damit gleich in der ersten Hälfte für die Vorentscheidung, indem er in der 8. und 22. Minute traf.

Noch vor der Halbzeit erhöhte Robert Taylor (28) auf 3:0, ehe der Stürmer in der zweiten Halbzeit mit seiner zweiten Bude für den 4:0-Endstand sorgte. Aber eine Geste Messis sorgte für Gesprächsstoff!

Nach dem 1:0 des Ex-Barca-Stars ließ sich der Argentinier zunächst von seinen Mitspielern und den Fans feiern. In einem von dem US-amerikanischen Sportsender ESPN auf Twitter geteilten Clip sieht man, was "The Goat" nach seinem Jubel tat.

"La Pulga" streckte seinen Arm in Richtung David Beckham aus und tat so, als hielte er ein Glas in der Hand. Die englische Legende schien begeistert und grinste.