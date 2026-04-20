Jetzt ist es passiert! Timo Werner überragt mit erstem Treffer nach Abgang von RB Leipzig
San Jose (Kalifornien/USA) - Jetzt hat er seinen ersten Treffer! Beim überragenden 4:1 der San Jose Earthquakes beim Los Angeles FC stach RB Leipzigs Winterabgang Timo Werner (30) mit einem Tor und einer Vorlage besonders hervor.
"Der Treffer bedeutet mir sehr viel. Die letzten zwei Wochen waren schwierig. Ich hatte eine Verletzung. Und jetzt zurückzukommen und mit einem Tor zu helfen, dass wir hier in LA gewinnen, macht mich sehr stolz", so der ehemalige deutsche Nationalspieler im Nachgang der Partie bei "AppleTV".
Nach einem 0:0 zur Pause drehten die Earthquakes nach Wiederbeginn so richtig auf. In der 53. Minute lieferte der 30-Jährige bereits die Vorlage zum 1:0. Nur drei Zeigerumdrehungen später netzte er selbst. Werner schnappte sich die Kugel kurz nach der Mittellinie und spielte sein Tempo voll aus.
Im Strafraum hatte er etwas Glück, dass die Kugel nach einer Abwehraktion bei ihm blieb. Letztendlich konnte er rechts einschieben.
"Wir spielen guten Fußball, arbeiten füreinander. Deswegen ist es keine Überraschung, dass wir dort stehen, wo wir stehen", so der Angreifer weiter.
In der Western Conference der MLS steht San Jose momentan auf einem starken zweiten Rang, punktgleich hinter den Whitecaps, dem Team von Thomas Müller (36).
MLS-Wechsel war für Timo Werner die richtige Entscheidung
Nicht erst seit dem Sieg gegen Los Angeles scheint klar, dass der Wechsel in die USA die richtige Entscheidung für Werner gewesen ist. Nicht nur, dass er wieder auf bedeutend mehr Spielzeit kommt, sondern auch die Tatsache, dass er gelöst wirkt, wieder wichtig für eine Mannschaft ist, scheint dem Stürmer sehr gutzutun.
"Wenn wir so weitermachen, kann es eine gute Saison für uns werden", so Werner, der in den kommenden Spielen natürlich gern noch mehr Tore schießen will. Vielleicht ja schon am kommenden Donnerstag gegen Austin.
Titelfoto: Foto von KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP