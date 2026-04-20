Jetzt ist es passiert! Timo Werner überragt mit erstem Treffer nach Abgang von RB Leipzig

San Jose (Kalifornien/USA) - Jetzt hat er seinen ersten Treffer! Beim überragenden 4:1 der San Jose Earthquakes beim Los Angeles FC stach RB Leipzigs Winterabgang Timo Werner (30) mit einem Tor und einer Vorlage besonders hervor.

Timo Werner (30) mitten in der Jubel-Traube. Nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 lässt sich der Stürmer natürlich feiern. © Foto von KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Der Treffer bedeutet mir sehr viel. Die letzten zwei Wochen waren schwierig. Ich hatte eine Verletzung. Und jetzt zurückzukommen und mit einem Tor zu helfen, dass wir hier in LA gewinnen, macht mich sehr stolz", so der ehemalige deutsche Nationalspieler im Nachgang der Partie bei "AppleTV".

Nach einem 0:0 zur Pause drehten die Earthquakes nach Wiederbeginn so richtig auf. In der 53. Minute lieferte der 30-Jährige bereits die Vorlage zum 1:0. Nur drei Zeigerumdrehungen später netzte er selbst. Werner schnappte sich die Kugel kurz nach der Mittellinie und spielte sein Tempo voll aus.

Im Strafraum hatte er etwas Glück, dass die Kugel nach einer Abwehraktion bei ihm blieb. Letztendlich konnte er rechts einschieben.

"Wir spielen guten Fußball, arbeiten füreinander. Deswegen ist es keine Überraschung, dass wir dort stehen, wo wir stehen", so der Angreifer weiter.

In der Western Conference der MLS steht San Jose momentan auf einem starken zweiten Rang, punktgleich hinter den Whitecaps, dem Team von Thomas Müller (36).