Trügt der positive Eindruck von Ex-RB-Leipzig-Star Timo Werner?
San Jose (Kalifornien) - Seit etwa einem Monat lebt Timo Werner (30) inzwischen schon ein neues Fußballer-Leben. Als Star der San Jose Earthquakes ist er weit weg von RB Leipzig. Dem Klub, den er im Winter verlassen hat. Der richtige Schritt, wie der ehemalige Deutsche Nationalspieler bereits sagte. Doch alles läuft noch nicht rund.
Möglicherweise jammern auf hohem Niveau, wenn man sich die grundlegende Bilanz der Kalifornier anschaut. Vier Siege aus fünf Spielen. Das wichtige 1:0 im Spitzenspiel gegen Vancouver am Wochenende.
"Die Mannschaft reunion last night", auf deutsch "Wiedervereinigung 'der Mannschaft' letzte Nacht", schrieb der Werner-Klub in den sozialen Netzwerken, als der Stürmer und Thomas Müller (36), der ja für Vancouver kickt, aufeinandertraffen. Glückliche Bilder, es wird viel gelacht.
Der Schein lässt vermuten, dass alles läuft für den 30-Jährigen. Doch Werner ist bei genauerer Betrachtung noch nicht so richtig angekommen.
Zwei Vorlagen - unter anderem bei seinem Traum-Debüt - ist die magere Bilanz bei seinen bisherigen vier Auftritten für die Earthquakes.
Nach seiner Einwechslung war deutlich zu sehen, dass es in vielen Teilen noch an der Abstimmung mit seinen Mitspielern mangelt. Werner, öfters freistehend, wurde mehr oder weniger übersehen, konnte sich deshalb nicht wirklich auszeichnen. Daran müssen er und das Team in den nächsten Wochen noch arbeiten.
Wird Timo Werner wieder zum echten Torjäger?
Am 5. April geht es weiter gegen San Diego, anschließend gegen Kansas City und in der Folge gegen Tabellenführer Los Angeles FC. Gerade einmal sieben Tore haben die Earthquakes bisher erzielt. Als genau auf der Position, die Werner ausfüllt, herrscht also noch Verbesserungspotenzial.
Am Tore schießen hat es dem 30-Jährigen bekanntlich auch in den letzten Jahren gemangelt. Bleibt für ihn zu hoffen, dass er in Amerika nicht nur das berühmte Aushängeschild wird, sondern seine Schnelligkeit auch wieder in massive Torgefahr ummünzen kann.
Titelfoto: Foto von EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP