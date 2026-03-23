Trügt der positive Eindruck von Ex-RB-Leipzig-Star Timo Werner?

San Jose (Kalifornien) - Seit etwa einem Monat lebt Timo Werner (30) inzwischen schon ein neues Fußballer-Leben. Als Star der San Jose Earthquakes ist er weit weg von RB Leipzig . Dem Klub, den er im Winter verlassen hat. Der richtige Schritt, wie der ehemalige Deutsche Nationalspieler bereits sagte. Doch alles läuft noch nicht rund.

Timo Werner (30) konnte mit den San Jose Earthquakes die ersten Erfolge feiern. So richtig angekommen scheint er aber noch nicht zu sein. © Foto von EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Möglicherweise jammern auf hohem Niveau, wenn man sich die grundlegende Bilanz der Kalifornier anschaut. Vier Siege aus fünf Spielen. Das wichtige 1:0 im Spitzenspiel gegen Vancouver am Wochenende.

"Die Mannschaft reunion last night", auf deutsch "Wiedervereinigung 'der Mannschaft' letzte Nacht", schrieb der Werner-Klub in den sozialen Netzwerken, als der Stürmer und Thomas Müller (36), der ja für Vancouver kickt, aufeinandertraffen. Glückliche Bilder, es wird viel gelacht.

Der Schein lässt vermuten, dass alles läuft für den 30-Jährigen. Doch Werner ist bei genauerer Betrachtung noch nicht so richtig angekommen.

Zwei Vorlagen - unter anderem bei seinem Traum-Debüt - ist die magere Bilanz bei seinen bisherigen vier Auftritten für die Earthquakes.

Nach seiner Einwechslung war deutlich zu sehen, dass es in vielen Teilen noch an der Abstimmung mit seinen Mitspielern mangelt. Werner, öfters freistehend, wurde mehr oder weniger übersehen, konnte sich deshalb nicht wirklich auszeichnen. Daran müssen er und das Team in den nächsten Wochen noch arbeiten.