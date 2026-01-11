Kann sich gar nicht mehr erinnern: Besitzer von Pokal-Sensation kaufte Klub nach vier Tagen Saufen

Macclesfield (England) - Am Samstag sorgte der FC Macclesfield für eine der größten Pokalsensationen in der englischen Fußballgeschichte, als sich der Sechstligist mit einem 2:1-Erfolg in der 3. Runde des FA Cups gegen den Premier-League-Vertreter und amtierenden Champion Crystal Palace durchsetzte. Anschließend rutschte Besitzer Rob Smethurst (48) vor laufenden Kameras ein kurioses Geständnis heraus.

Rob Smethurst (48) durfte sich am Samstag mit seinem FC Macclesfield über einen historischen Erfolg freuen. © IMAGO / Shutterstock

"Ich hätte mir das niemals erträumen können, als ich den Klub vor fünf Jahren gekauft habe", sagte der 48-Jährige nach der Riesenüberraschung im Interview mit TNT Sports. "Ich habe den Klub von Rightmove gekauft, nachdem ich vier Tage saufen war. Ich kann mich gar nicht mehr wirklich dran erinnern, um ehrlich zu sein."

Bei "Rightmove" handelt es sich um eine Online-Plattform, bei der hauptsächlich Immobilien angeboten werden.

Macclesfield Town, der 1874 gegründete Vorgängerverein, ging 2020 in Konkurs. Die Mannschaft wurde damals auch vom Ligabetrieb ausgeschlossen. Das Stadion, die Moss Road, landete für 500.000 Pfund (rund 576.000 Euro) auf der Seite - und Smethurst schlug offenbar in Alkohollaune zu.

"Alle Macc-Fans jetzt aufs Feld rennen zu sehen, das zeigt, wie viel das den Menschen hier bedeutet", erklärte der Klubbesitzer.

Die eigentlich herzerwärmende und witzige Geschichte hat aber auch einen ernsten Hintergrund: Smethurst litt damals unter einem Alkoholproblem, wie er "BBC Sport" bereits im Dezember verriet.