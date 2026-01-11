Kann sich gar nicht mehr erinnern: Besitzer von Pokal-Sensation kaufte Klub nach vier Tagen Saufen
Macclesfield (England) - Am Samstag sorgte der FC Macclesfield für eine der größten Pokalsensationen in der englischen Fußballgeschichte, als sich der Sechstligist mit einem 2:1-Erfolg in der 3. Runde des FA Cups gegen den Premier-League-Vertreter und amtierenden Champion Crystal Palace durchsetzte. Anschließend rutschte Besitzer Rob Smethurst (48) vor laufenden Kameras ein kurioses Geständnis heraus.
"Ich hätte mir das niemals erträumen können, als ich den Klub vor fünf Jahren gekauft habe", sagte der 48-Jährige nach der Riesenüberraschung im Interview mit TNT Sports. "Ich habe den Klub von Rightmove gekauft, nachdem ich vier Tage saufen war. Ich kann mich gar nicht mehr wirklich dran erinnern, um ehrlich zu sein."
Bei "Rightmove" handelt es sich um eine Online-Plattform, bei der hauptsächlich Immobilien angeboten werden.
Macclesfield Town, der 1874 gegründete Vorgängerverein, ging 2020 in Konkurs. Die Mannschaft wurde damals auch vom Ligabetrieb ausgeschlossen. Das Stadion, die Moss Road, landete für 500.000 Pfund (rund 576.000 Euro) auf der Seite - und Smethurst schlug offenbar in Alkohollaune zu.
"Alle Macc-Fans jetzt aufs Feld rennen zu sehen, das zeigt, wie viel das den Menschen hier bedeutet", erklärte der Klubbesitzer.
Die eigentlich herzerwärmende und witzige Geschichte hat aber auch einen ernsten Hintergrund: Smethurst litt damals unter einem Alkoholproblem, wie er "BBC Sport" bereits im Dezember verriet.
Rob Smethurst war früh zu Hause, seine Spieler ließen es krachen
Auch dank der Arbeit bei den "Silkmen", wie die Kicker aus Macclesfield aufgrund der früher florierenden Seiden-Industrie genannt werden, ist er inzwischen trocken.
Das heißt aber keinesfalls, dass er nicht mehr gern feiert: "Ich glaube, ich habe die Reise mit den Jungs nach Ibiza gerade schon gebucht", freute sich der Geschäftsmann nach dem FA-Cup-Sieg.
Direkt nach dem Abpfiff ließ es der Vereinsboss aber tatsächlich ruhig angehen: "Ob Sie es glauben oder nicht, ich war früh zu Hause", sagte er der BBC am Sonntag. "Ich habe mir alles noch einmal angeschaut. Unglaubliche Szenen. Für mich haben wir den FA Cup gestern schon gewonnen."
Seine Spieler ließen es allerdings ordentlich krachen: "Ich weiß, dass die Jungs bis drei, vier Uhr gefeiert haben. Die Szenen, die sich in der Stadt abgespielt haben, werde ich nie vergessen."
