"Jahr in der Hölle": Klopp-Star wird von "sexbesessener" Stalkerin verfolgt!

Liverpool - Den möglicherweise letzten Titel unter Jürgen Klopp (56) hat Trent Alexander-Arnold (25) am Sonntag verletzungsbedingt verpasst. Doch den Rechtsverteidiger des FC Liverpool plagen noch ganz andere Probleme. Seit einem Jahr soll ihm nämlich eine "sexbesessene" Stalkerin nachstellen.

Trent Alexander-Arnold (25) wird seit Monaten von einer Frau verfolgt. © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, hat der englische Nationalspieler einen persönlichen Leibwächter und einen Privatdetektiv engagiert, um sich vor der aufdringlichen Verfolgerin zu schützen.

Darüber hinaus habe der 25-Jährige inzwischen seine Telefonnummer geändert und sein Haus mit Videokameras sowie einer Alarmanlage ausgestattet. Zudem werde seine Post überprüft, nachdem er mehrfach obszöne Briefe und explizite Fotos erhalten habe.

Selbst seine Familienmitglieder sollen bereits mit vulgären Nachrichten überhäuft worden sein, doch die Stalkerin beschränkt sich offenbar nicht nur auf die Belästigung aus der Ferne. Demnach sei sie bereits an seiner Villa, in seinen Lieblingsrestaurants und sogar am Trainingsgelände der "Reds" aufgetaucht.

Laut dem Bericht genieße "TAA" die volle Rückendeckung seines Klubs, der in die ernste Angelegenheit eingeweiht sei.

"Trent lebt seit über einem Jahr in der Hölle", wird eine Quelle von dem Blatt zitiert.