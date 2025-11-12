Kuss-Skandal als Schachzug: Ex-Verbandschef wittert "linksextreme" Verschwörung

Spanien - Seinen Job als Verbandschef ist Luis Rubiales (48) längst los, einer Haftstrafe nur knapp entkommen . Doch auch mehr als zwei Jahre nach dem Übergriff auf die spanische Weltmeisterin Jenni Hermoso (35), der als "Kuss-Skandal" Schlagzeilen machte , fehlt beim Ex-RFEF-Boss von Einsicht oder gar Reue jede Spur. Dafür wittert er aber eine Verschwörung.

Luis Rubiales (48) wurde für sein Verhalten nach dem Finale der Frauen-WM inzwischen verurteilt, sieht sich aber als Opfer einer Hexenjagd. (Archivfoto) © Alessandra Tarantino/AP/dpa

Am Dienstagabend verteidigte der 48-Jährige sein Verhalten nach dem Finale der Frauen-WM 2023 in der Show "El Chiringuito de Jugones".

Zwar hätte der damalige Präsident des spanischen Fußballverbandes in seiner Rolle "besonnener und professioneller" agieren sollen, aber: "Ich entschuldige mich heute nicht bei Jenni Hermoso, weil ich sie gefragt habe und sie 'Okay' gesagt hat", beteuerte der frühere Funktionär.

Alles seitdem Geschehene sei "ein Schachzug der linksextremen Bewegung" gewesen, die eine "Parallelwelt" erschaffen habe. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez (53) sei damals nur eingeknickt und habe sich gegen ihn gewandt, weil er die Stimmen der Linken gebraucht habe. "Ein Ablenkungsmanöver", mutmaßte Rubiales.

Ein Gericht sah das anders und den Übergriff gegen den Willen der Nationalspielerin als erwiesen an. Dafür wurde der ehemalige Profi zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.800 Euro sowie einem einjährigen Kontaktverbot verurteilt.