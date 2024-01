Manés 18-jährige Frau spricht erstmals öffentlich: "Ruhm und Geld ändern mich nicht!"

Kurz nach seiner Hochzeit mit der 18-jährigen Aisha Tamba ging es für Sadio Mané (31) mit dem senegalesischen Nationalteam zum Afrika-Cup. © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Sie sind zumindest finanziell betrachtet absolute Gegensätze: Sadio Mané verdient als gestandener Profifußballer in Saudi-Arabien sage und schreibe 40 Millionen Euro im Jahr - netto. Seine Villa bekam er von seinem Arbeitgeber geschenkt.

Tamba hingegen ist Schülerin, lebt mit ihrer Familie angeblich in einem Haus an einem Feldweg in einem Vorort von Senegals Hauptstadt Dakar und verbringt ihre Zeit mit dem Studium des Korans.

Wenn sie im Laufe des Jahres mit der Schule fertig wird, wird Tamba vermutlich zu ihrem millionenschweren Ehemann nach Saudi-Arabien ziehen. Doch auch wenn sich ihr Leben durch die Hochzeit wohl um 180 Grad drehen wird, soll das nichts an ihrem Charakter ändern, wie die 18-Jährige verriet.

"Ich freue mich auf mein neues Leben, und ich weiß, dass es ganz anders sein wird", ließ die Schülerin über einen Verwandten an die englische Daily Mail ausrichten.

"Aber ich fühle keinen Druck, denn Sadios Ruhm und Geld werden mich nicht verändern. Das ist nicht das, woran ich interessiert bin. Ich werde ein bescheidener Mensch bleiben, der seinem Glauben verpflichtet ist."