Mats Hummels zieht FDP und seinen Ex-Coach durch den Kakao!

Inzwischen steht auch der neue Chef des langjährigen Bundesliga-Kickers fest. Die Roma hat Claudio Ranieri (73) aus dem Ruhestand geholt, wie der kriselnde Spitzenklub am Donnerstag verkündete.

"Das ist ungefähr so, als würdest du versuchen, eine Koalitionsverhandlung oder generell Regierungsgespräche bei dir zu behalten, wenn die FDP mit am Tisch sitzt", scherzte der Innenverteidiger.

"Das ist sehr schwierig, dass diese Dinge in der Kabine bleiben", erklärte Hummels - und wählte anschließend einen frechen Vergleich.

Kurz zuvor hatten sich die "Giallorossi" nämlich nach nur knapp zwei Monaten schon wieder von ihrem Übungsleiter getrennt. Die Info war bereits vor der offiziellen Bekanntgabe medial durchgesickert, was den 35-Jährigen allerdings nicht wirklich gewundert hat.

In der neuesten Folge seines Podcasts " Allein ist schwer " mit Bruder Jonas (34) sprach der 78-fache deutsche Nationalspieler über das Trainer-Aus von Ivan Jurić (49) bei der AS Rom - und witzelte über die FDP und seinen Ex-Coach Edin Terzić (42).

Kurz vor dem CL-Finale kritisierte Mats Hummels seinen damaligen Coach Edin Terzić (42) öffentlich. © Tom Weller/dpa

Hummels dürfte nicht viel früher von der Personalentscheidung erfahren haben, auf Instagram teilte er am Mittwoch noch ein Foto, in dem er besorgt auf sein Handy starrt. "Ich in den letzten 72 Stunden", schrieb er dazu.

Außerdem diskutierte er mit seinem Bruder noch über mögliche Nachfolger, wobei er sich eine Spitze in Richtung seines Ex-Trainers Terzić nicht verkneifen konnte.

Als ersten Kandidaten brachte Jonas nämlich den früheren BVB-Boss ins Rennen: "Klar, Edin", so der 34-Jährige. Mats fragte nach: "Hasanović?" Er sei "nicht ganz im Bild".

Natürlich dürfte der Weltmeister von 2014 genau gewusst haben, dass sein Bruder auf seinen ehemaligen Coach und nicht auf den beliebten Schauspieler anspielte. Allerdings soll es zwischen den beiden Ende der vergangenen Saison zum Zerwürfnis gekommen sein.

Nun muss sich Hummels um Terzić aber keine Sorgen machen, stattdessen dürfte er unter Ranieri endlich auf mehr Spielzeit hoffen. Bislang kam der Routinier in der "Ewigen Stadt" erst einmal zum Einsatz. Beim 1:5-Debakel gegen Florenz erlebte er zudem ein rabenschwarzes Debüt inklusive Eigentor.