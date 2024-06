Hummels gegen Terzić: Vor dem Champions-League-Finale eskalierte die Lage!

Mats Hummels' (35) Vertrag bei Borussia Dortmund läuft in wenigen Wochen aus. Aktuell unvorstellbar, dass er ihn unter Trainer Terzić verlängert. © Tom Weller/dpa

Wie Bild erfahren haben will, gerieten die beiden Streithähne offenbar in eine heftige Auseinandersetzung.

Es sollen sogar derart gewaltig die Fetzen geflogen sein, dass der Klub über personelle Konsequenzen nachgedacht habe! Für welchen der beiden Beteiligen wird allerdings nicht klar.

Da jedoch das große Ziel, den Henkelpott in die Höhe zu recken, über allem stand, wurden Hummels und Terzić anscheinend zu einem Zwangsfrieden verdonnert. Genützt hat es nichts: Trotz guter Chancen verlor Borussia Dortmund mit 0:2 gegen Real Madrid.

Auslöser für die offene Konfrontation: Das Interview von Hummels drei Tage vor dem Königsklassen-Finale, in dem er seinen Coach für dessen taktische Ausrichtung heftig kritisierte und sogar davon sprach, dass er sich in seiner Ehre verletzt gefühlt habe, so das BVB-Trikot zu tragen.

Auch den Zeitpunkt für die Veröffentlichung wählte der 35-Jährige dem Bericht zufolge bewusst, damit seine Meinung nicht nach der Saison einfach untergeht.

Terzić bügelte das Thema vor dem Endspiel noch ab, erklärte, er habe das Interview nicht gelesen, doch das stimmte offenbar nicht.