Mbappé-Hammer in Paris! Entscheidung um Super-Knipser gefallen

Eine Ära geht zu Ende! Kylian Mbappé (25) soll seinen Abschied von PSG intern bereits verkündet haben. © FRANCK FIFE / AFP

Wie Transferexperte Fabrizio Romano (30), Athletic-Journalist David Ornstein (33) und die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag übereinstimmend berichten, neigt sich die Zeit des französischen Nationalstürmers unterm Eiffelturm dem Ende entgegen.

Demnach wird der 25-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag keinesfalls per Spieleroption verlängern und PSG stattdessen ablösefrei verlassen.

Der gebürtige Pariser habe den Verein laut Quellen bereits über seine endgültige Entscheidung informiert. Die Bedingungen des Abgangs seien allerdings noch nicht vollständig geklärt. Erst wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, werde eine offizielle Erklärung von PSG und Mbappé folgen.

Der pfeilschnelle Goalgetter war 2017 zunächst leihweise und später für insgesamt 180 Millionen Euro fest von der AS Monaco an die Seine gewechselt und avancierte in der Folge mit 243 Treffern zum erfolgreichsten Torschützen in Geschichte der Rot-Blauen.

Allerdings ranken sich schon lange Abschieds-Gerüchte um den Weltmeister von 2018, der bereits seit Jahren mit einem Transfer zum spanischen Giganten Real Madrid kokettiert.