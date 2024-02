Verkündung schon nächste Woche? Wechsel-Hammer um Mbappé offenbar fix!

Paris (Frankreich) - Ob es in diesem Sommer tatsächlich so weit ist? Seit 2017 ist Real Madrid hinter dem französischen Superstar Kylian Mbappé (25) her, immer wieder schien ein Transfer kurz vor der Vollendung. Doch jetzt scheint der PSG-Kicker sich endgültig entschieden zu haben!

Wie sowohl Le Parisien als auch ESPN übereinstimmend berichten, will sich Mbappé den Königlichen noch in diesem Sommer anschließen.

Seit 2017 läuft Kylian Mbappé (25) im Trikot von Paris Saint-Germain auf, bald ist er aber vermutlich in Weiß zu sehen. © GUILLAUME SOUVANT / AFP

Trotzdem müsste der 25-Jährige bei den Spaniern erhebliche Gehaltskürzungen in Kauf nehmen: Anscheinend kann oder will Real Madrid ihm nur etwa die Hälfte dessen zahlen, was er aktuell beim französischen Meister verdient.

Dafür gibt es aber eine Menge anderer Goodies, die ihn überzeugen sollen: Der Daily Mail zufolge biete der 14-malige Champions-League-Sieger Mbappé etwa 100 Millionen Euro Unterschriftsbonus und sei zudem bereit, die Gewinne aus seinen Bildrechten 60:40 zugunsten des 25-Jährigen anstatt wie üblich 50:50 aufzuteilen.

Von der sportlichen Perspektive mal ganz abgesehen: In seinen bald sieben Jahren in Paris konnte der Stürmer die Champions League nie gewinnen, während Real Madrid den Titel in dieser Zeit gleich zweimal holte.

Ob es tatsächlich so kommt oder ob Mbappé wie bereits im Sommer 2022, als er ebenfalls stark mit einem Wechsel zu Real Madrid kokettierte und dann seinen Vertrag doch verlängerte, in Paris bleibt, steht noch in den Sternen - in der Causa Mbappé/PSG/Real gab es schon eine Menge Wendungen.

Die Franzosen scheinen aber für einen Abgang ihres Superstars bereits vorzusorgen: ESPN zufolge soll Paris Saint-Germain mit AC Mailands Rafael Leão (24) schon einen Nachfolger für seinen Starstürmer ausgemacht haben.