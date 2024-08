Medizincheck auf Mallorca? Mega-Verwirrung um Mats Hummels!

Der Wechselpoker um Mats Hummels (35) wird immer mehr zur Schnitzeljagd! © Robert Michael/dpa

Jetzt also doch Malle? Für einen kurzen Moment sah es am Donnerstagnachmittag so aus, als würde Hummels wider Erwarten auf Mallorca aufschlagen.

Sport1 hatte unisono der spanischen Marca berichtet, dass Hummels schon einen Medizincheck auf der Balearen-Insel absolvieren würde.

Beide Medien sprechen in ihrer aktualisierter Fassung nun jedoch davon, dass der Check auf den morgigen Tag, den Deadline-Day, verschoben sei.

Kurios: Sport1 schrieb sogar, dass "Hummels um 9.10 Uhr mit dem Privatjet auf der spanischen Insel gelandet" sei.

Dies war offenbar nicht der Fall, wie ein Bild von Hummels in dessen Instagram-Story andeutet. Angestachelt von den vermutlich falschen Berichten ließ sich der 78-malige Spieler der deutschen Nationalmannschaft mit einem Eis ablichten - und das in München!

Hummels steht etwa Höhe Ludwigstraße, im Hintergrund ist der Odeonsplatz zu sehen. Von Mallorca keine Spur!