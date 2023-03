Fußball-Fan will Tinder-Date beeindrucken: Ex-Nationalspieler bietet seine Hilfe an!

Der ehemalige australische Nationalspieler Scott Jamieson (34, r.) hat einem Fan Dating-Hilfe angeboten. (Archivfoto) © KAZUHIRO NOGI / AFP

Dass in Dating-Profilen nicht immer die ganze Wahrheit steht, dürfte inzwischen wohl nur noch die wenigsten Personen auf Partnersuche überraschen. Kommt es schließlich zur Bewährungsprobe der aufpolierten Selbstbeschreibung im echten Leben, kann manch flunkernder Junggeselle schon mal nervös werden.

So erging es offenbar auch einem Melbourne-Unterstützer, der sich in der Hoffnung auf den Swipe nach rechts etwas zu doll aufgeplustert hatte. Auf der Facebook-Fanseite "Melbourne City Supporters with Heart" äußerte er daher ein Anliegen an die Gefolgsleute.

"Hey Gruppe, ich bringe mein Tinder-Date am Sonntag zum Spiel, und ich habe ihr irgendwie erzählt, dass ich eine große Nummer in der aktiven Szene sei", schrieb der fußballbegeisterte Charmeur. "Wenn ich Euch allen einen Hotdog kaufe, werdet Ihr mich dann anfeuern, als ob ich der Anführer bin, wenn ich in Block 17 stolziere?"

Tatsächlich scheint sich das mehr oder weniger romantische Hilfegesuch bereits ausgezahlt zu haben, denn am Donnerstag meldete sich City-Kapitän Scott Jamieson (34) auf Twitter zu Wort und teilte ein Bild der Dating-Bitte.