Auf dem Weg zum Legenden-Turnier wird er bewusstlos: Ex-Profi stirbt mit nur 43 Jahren

Toulouse (Frankreich) - Der französische Fußball trauert um Bryan Bergougnoux. Der frühere Mittelfeldspieler, der unter anderem für Olympique Lyon und den FC Toulouse kickte, starb am Freitag im Alter von nur 43 Jahren.

Der französische Ex-Profi Bryan Bergougnoux ist im Alter von nur 43 Jahren gestorben. © GUILLAUME SOUVANT / AFP

Das bestätigte der AC Le Havre, wo der Ex-Profi zuletzt als Co-Trainer von Chefcoach Didier Digard (39) tätig war, in den sozialen Netzwerken.

"Mit unendlicher Trauer hat der HAC vom Tod von Bryan Bergougnoux erfahren", hieß es in dem Statement des französischen Erstligisten. "Der HAC spricht der Familie und den Angehörigen sein tiefstes Beileid aus."

Wie die Tageszeitung "Le Progrès" berichtet, sollte Bergougnoux am Freitag in Toulouse eigentlich an einem Legenden-Turnier teilnehmen. Auf dem Weg dorthin habe er im Auto jedoch das Bewusstsein verloren.

Demzufolge wurde der 43-Jährige umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo er jedoch nach weiteren Komplikationen verstarb.

Laut dem Bericht litt der ehemalige U21-Nationalkicker der "Équipe Tricolore" seit seinem Karriereende an einem Parotiskarzinom, einer seltenen Krebserkrankung der Ohrspeicheldrüse, und erlitt bereits zuvor einen Schlaganfall.