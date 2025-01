Nach Klopp-Abrechnung und Koks-Affäre: Skandal-Schiri outet sich unter Tränen

Skandal-Schiri David Coote (42) hat sich für seine Fehltritte entschuldigt und öffentlich geoutet. © ADRIAN DENNIS / AFP

In einem ergreifenden Interview mit der britischen Boulevardzeitung "The Sun" outete sich der 42-Jährige öffentlich als homosexuell und gestand, dass er seine Sexualität in der rauen Fußballwelt versteckt habe.

"Ich bin in meiner Laufbahn als Schiedsrichter heftig beschimpft worden und es wäre schwierig gewesen, meine Sexualität da auch noch in den Topf zu werfen", so der Engländer.

Die unterdrückten Emotionen gepaart mit dem straffen Programm auf Arbeit hätten zu einem enormen Druck geführt, weshalb der Engländer schließlich einen Ausweg gesucht und diesen im Kokain gefunden habe.

Kurz nach der fatalen Klopp-Tirade, in der er den deutschen Trainer als "F**ze" bezeichnete, war noch ein zweites Video aufgetaucht, das den Referee bei der Einnahme eines weißen Pulvers während der Europameisterschaft 2024 in Deutschland zeigt.

"Ich erkenne mich in dem Kokain-Video selbst nicht wieder", so Coote nun. "Ich kann nicht nachempfinden, wie ich mich damals gefühlt habe, aber das war ich." Auch bei seiner Abrechnung mit "Kloppo" sei der Ex-Offizielle auf Drogen gewesen.