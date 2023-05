Ergreifende Botschaft von Spielerfrau nach Reitunfall: "Lass mich nicht allein"

PSG-Keeper Sergio Rico (29, l.) und Alba Silva (29) gaben sich im vergangenen Sommer das Ja-Wort. © Screenshot/Instagram/albasilvat

"Lass mich nicht allein, mein Schatz, denn ich schwöre dir, dass ich ohne dich nicht leben kann und nicht weiß wie", schrieb das Model am Dienstag zu einem Hochzeitsbild mit dem Ersatz-Torwart von PSG auf Instagram.

"Wir warten auf dich, wir lieben dich so sehr", fügte die 29-Jährige an. Das Paar heiratete erst im vergangenen Sommer, am 8. November 2022 kam dann ihr gemeinsamer Sohn Mario zur Welt.

Der frühere spanische Nationalkeeper war nach dem gewonnenen Meistertitel mit Paris in seine Heimat gereist und dort am Sonntagmorgen bei einem Reitunfall schwer am Kopf verletzt worden. Ein PSG-Sprecher hatte zunächst erklärt, dass sich Rico in einem "ernsten Zustand" befinde.

Später äußerte sich seine Familie in einem Statement zum Unfallhergang. Der Schlussmann sei auf dem Weg zu einer Messe gewesen, als ein Pferd durchgegangen sei und ihn getreten habe. Auch ein Eselkarren soll in das Unglück involviert gewesen sein.

"Sergio ist in guten Händen und kämpft um seine Genesung, während er vom medizinischen Team des Virgin del Rocio Hospital bestmöglich versorgt wird", hieß es weiter.