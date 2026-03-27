Nationalspieler nach Zusammenprall bewusstlos am Boden: So geht es ihm jetzt

Prag (Tschechien) - Es waren schlimme Bilder, die in der Verlängerung des Play-off-Halbfinals der WM-Qualifikation zwischen Irland und Tschechien ausgestrahlt wurden: Der Ire Sam Szmodics (30) sackte nach einem Zusammenprall bewusstlos zusammen. Die Nacht verbrachte er im Krankenhaus, jetzt kann er glücklicherweise selbst Entwarnung geben.

Sammie Szmodics (30) verlor nach einem üblen Zusammenprall auf dem Platz das Bewusstsein. © Adam Davy/PA Wire/dpa

"Ich bin auf dem Weg der Besserung", schrieb Szmodics am Freitag in seiner Instagram-Story: "Ich freue mich über alle eure Nachrichten. Und vielen Dank an das medizinische Team, das so schnell gehandelt hat, um mir zu helfen."

Was war passiert? Szmodics, erst wenige Augenblicke zuvor als potenzieller Elfmeterschütze eingewechselt, war bei einem Kopfballversuch mit Tschechiens Verteidiger Stepan Chaloupek (23) zusammengestoßen. Während Chaloupek kaum etwas davon zu merken schien, sackte der Ire sofort auf dem Rasen zusammen.

Umgehend eilten Helfer auf den Rasen und brachten den 30-Jährigen in die stabile Seitenlage, erst nach fünf Minuten Behandlung auf dem Platz konnte Szmodics auf einer Trage vom Feld gebracht werden.

Irlands Nationaltrainer Heimir Hallgrimsson (58) bestätigte nach dem Spiel schließlich, dass sein Stürmer bewusstlos gewesen sei, konnte aber leichte Entwarnung geben: "Er ist wieder bei Bewusstsein und wird durchgecheckt und überwacht."