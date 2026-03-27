Nationalspieler nach Zusammenprall bewusstlos am Boden: So geht es ihm jetzt
Prag (Tschechien) - Es waren schlimme Bilder, die in der Verlängerung des Play-off-Halbfinals der WM-Qualifikation zwischen Irland und Tschechien ausgestrahlt wurden: Der Ire Sam Szmodics (30) sackte nach einem Zusammenprall bewusstlos zusammen. Die Nacht verbrachte er im Krankenhaus, jetzt kann er glücklicherweise selbst Entwarnung geben.
"Ich bin auf dem Weg der Besserung", schrieb Szmodics am Freitag in seiner Instagram-Story: "Ich freue mich über alle eure Nachrichten. Und vielen Dank an das medizinische Team, das so schnell gehandelt hat, um mir zu helfen."
Was war passiert? Szmodics, erst wenige Augenblicke zuvor als potenzieller Elfmeterschütze eingewechselt, war bei einem Kopfballversuch mit Tschechiens Verteidiger Stepan Chaloupek (23) zusammengestoßen. Während Chaloupek kaum etwas davon zu merken schien, sackte der Ire sofort auf dem Rasen zusammen.
Umgehend eilten Helfer auf den Rasen und brachten den 30-Jährigen in die stabile Seitenlage, erst nach fünf Minuten Behandlung auf dem Platz konnte Szmodics auf einer Trage vom Feld gebracht werden.
Irlands Nationaltrainer Heimir Hallgrimsson (58) bestätigte nach dem Spiel schließlich, dass sein Stürmer bewusstlos gewesen sei, konnte aber leichte Entwarnung geben: "Er ist wieder bei Bewusstsein und wird durchgecheckt und überwacht."
Sammie Szmodics "am Boden zerstört" über Aus in der WM-Qualifikation
Für die Boys in Green sollte das verletzungsbedingte Aus von Szmodics nicht der letzte Rückschlag des Abends bleiben: Eine frühe 2:0-Führung gaben die Gäste aus der Hand, weshalb es in die Verlängerung gegangen war, das anschließende Elfmeterschießen entschied Tschechien mit 4:3 für sich und beendete so die WM-Träume Irlands.
"Ich bin am Boden zerstört, wie es ausgegangen ist. Die Fans und die Jungs waren den ganzen Abend über einfach großartig!!" schrieb Szmodics entsprechend.
Doch nicht nur für das Team, auch für Szmodics geht es trotz einer Kopfverletzung schon wieder zurück nach Irland.
Wie der irische Fußballverband am Freitag mitteilte, sei der Angreifer aus dem Krankenhaus entlassen worden und werde seine Genesung nun unter der Betreuung der irischen Teamärzte und der Mannschaftsärzte seines Klubs Derby County fortsetzen.
Titelfoto: Adam Davy/PA Wire/dpa