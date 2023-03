Neuer Rekord! Diese Trophäe streckte Kylian Mbappé am Samstag in die Höhe

Doch Mbappé pulverisierte in sechs Saisons die Bestwerte von Cavani noch einmal. Durchschnittlich schoss er pro Spielzeit mehr als 35 Tore über alle Wettbewerbe verteilt.

Es war der sage und schreibe 201. Pflichtspieltreffer von Kylian Mbappé, den er in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 4:2-Erfolg über den FC Nantes beisteuerte.

"Gruppenbild" mit ganz vielen kleinen und großen PSG- und Mbappé-Fans. © FRANCK FIFE / AFP

Deshalb darf man sich die Frage stellen, welche Tormarke er bis zum Ende seiner Karriere anpeile - vorausgesetzt, er halte Paris die Treue:

"Ich spiele, um Geschichte zu schreiben. Und ich habe immer gesagt, dass ich es hier tun möchte, in Frankreich, in der Hauptstadt", sagte der Rekordhalter im Anschluss an das Spiel.

Das ging natürlich für die PSG-Anhänger runter wie Öl. Jetzt muss es nur noch als Team mit internationalen Titeln klappen, denn da steht Paris noch blank da.

Am Mittwoch geht es im Rückspiel in der Münchner Allianz-Arena gegen Angstgegner FC Bayern. Es muss ein 0:1 aus dem Hinspiel vor drei Wochen gedreht werden.

Im Hinspiel reichte es für den Stürmer nach einer Verletzung nur für eine gute halbe Stunde Einsatzzeit, in der er das Pariser Spiel aber sichtlich belebte.