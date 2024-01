Nicht nur Klopp: Noch ein Deutscher verlässt den FC Liverpool!

Liverpool (England) - Die plötzliche Abschieds-Ankündigung von Jürgen Klopp (56) hat einige Kinnladen in der Fußballwelt runterklappen lassen, doch nicht nur der deutsche Trainer wird den FC Liverpool verlassen. Bereits in wenigen Tagen nimmt auch Sportdirektor Jörg Schmadtke (59) seinen Hut.

Sein Werk ist getan! Neben Jürgen Klopp (56, nicht im Bild) wird auch Jörg Schmadtke (59) den FC Liverpool verlassen. © Swen Pförtner/dpa

Die deutsche Ära bei den "Reds" neigt sich langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Während "Kloppo" noch bis Sommer durchzieht, klingt die Amtszeit seines Kollegen schon zum Abschluss der Wintertransferperiode aus.

"Er hat einen wertvollen Beitrag geleistet, sowohl in Bezug auf die Unterstützung von Jürgen Klopp als auch in Bezug auf die Unterstützung und Anleitung unserer hervorragenden Fußballabteilung", erklärte Klubbesitzer am Freitag Mike Gordon (58) in einem offiziellen Statement.

Schmadtke war erst im vergangenen Sommer zum englischen Spitzenverein gestoßen, wo er nach dem Verpassen der Champions-League-Qualifikation einen Kaderumbruch einleiten und das Team wieder für die Zukunft rüsten sollte.

Das scheint dem gebürtigen Düsseldorfer auch gelungen zu sein. Insgesamt gaben er und sein Coach 172 Millionen Euro für Neuzugänge aus und führten Liverpool so wieder an die Spitze der Premier League.

Derzeit belegt die Truppe von der Merseyside nach 21 Spieltagen mit fünf Punkten Abstand auf Manchester City den ersten Platz.