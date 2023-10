Notfall-Platzsturm! Fans erzwingen Spielabbruch aus tragischem Grund

London (England) - Dieser Platzsturm könnte ein Leben gerettet haben! Beim Spiel zwischen den englischen Drittligisten Leyton Orient und Lincoln City kam es am Dienstagabend zu einem medizinischen Notfall auf den Rängen, doch die heimischen Fans reagierten couragiert und geistesgegenwärtig.

"Die Gedanken aller Mitarbeiter des Leyton Orient Football Club sind in dieser schweren Zeit bei dem Betroffenen und seinen Angehörigen", schrieb der Verein aus dem Osten der englischen Hauptstadt in den sozialen Netzwerken zur Meldung des Spielabbruchs.

Der Referee schickte die Kicker anschließend in die Kabinen, letztendlich wurde das Duell nach rund einstündiger Pause beim Stand von 1:0 für die "O's" abgebrochen, während sich die Rettungskräfte immer noch um den Gast kümmerten.

Allerdings lief das Match zunächst weiter, was den Anhängern der Hausherren aus dem Stadtteil Leyton offenbar missfiel. Deshalb rannten sie nach und nach auf das Feld und setzten sich auf den Rasen, bis der Unparteiische die Begegnung in der 84. Minute endlich unterbrach und der zusammengebrochene Besucher ohne Ablenkungen versorgt werden konnte.

In der 82. Minute der League-One-Partie eilten mehrere Ordner zur Osttribüne der Londoner Brisbane Road, weil ein Zuschauer behandelt werden musste, wie unter anderem die BBC berichtete.

Außerdem zollte der Drittligist seinen Unterstützern Respekt für das aufmerksame und schnelle Handeln.

"Der Verein möchte sich bei allen Fans, die heute Abend an der Brisbane Road anwesend waren, für das Verständnis und das Mitgefühl bedanken, das sie in einer sehr schwierigen Situation gezeigt haben", hieß es in dem Statement weiter.

Auch der Gegner aus Lincoln meldete sich im Netz zu Wort: "Das heutige Spiel an der Brisbane Road wird aufgrund des anhaltenden medizinischen Notfalls nicht wieder angepfiffen. Unsere Gedanken sind im Moment bei dem Orient-Anhänger."

Zum gesundheitlichen Zustand des betroffenen Zuschauers hielten sich die Klubs bislang bedeckt: "Der Verein wird zu gegebener Zeit weitere Informationen zur Verfügung stellen", schrieb Leyton.

Laut des Berichts der BBC musste der Fan noch im Stadion per Herzdruckmassage wiederbelebt werden.