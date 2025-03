Nummer 1 verkündet Nationalmannschafts-Aus in Podcast - doch niemand weiß davon

Casteels, der seit Sommer 2024 in Saudi-Arabien spielt, verkündete seinen Rücktritt nämlich am gestrigen Sonntag im Podcast MidMid. So weit, so normal, auf diese Weise gab schließlich auch der deutsche Weltmeister Toni Kroos (35) sein Karriereende bekannt - allerdings sprach Casteels offenbar vorher mit keinem der belgischen Verantwortlichen über seinen Schritt!

Thibaut Courtois (32) reist erstmals seit Sommer 2023 wieder zur belgischen Nationalmannschaft. © JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Das dürfte wohl daran liegen, dass Casteels die Schuld für sein Nationalmannschafts-Aus beim belgischen Fußballverband sieht - dieser holt nämlich gerade seinen früheren Stammkeeper Thibaut Courtois (32) zum Team zurück.

Courtois hatte 2023 nach einem Streit mit dem damaligen Nationaltrainer Domenico Tedesco (39) über die Kapitänsrolle bei den Red Devils erst eine Länderspielreise abgebrochen und dann seinen Rücktritt erklärt.

Unter dem neuen Trainer Rudi Garcia (61) allerdings ist der 32-Jährige wieder gern gesehen - ein Unding für Casteels.

Er finde es "sehr merkwürdig, dass der Fußballverband seinen Karren derart um 180 Grad dreht, den roten Teppich ausrollt und ihn mit offenen Armen zurück empfängt, obwohl die Aktion dieselbe geblieben ist und sich im Grunde nichts geändert hat", schimpfte der Keeper.

"Es liegt nicht so sehr an Thibaut, sondern in erster Linie am Fußballverband. Das passt nicht zu den Werten und Ansprüchen, die ich an einen Mannschaftssport oder eine Sportorganisation habe."

Aus diesem Grund gebe er seinen Rücktritt bekannt - und dieser dürfte im Gegensatz zu dem von Courtois vor eineinhalb Jahren wohl endgültig sein.