Nur in Shorts und Stiefeln: Deutscher WM-Held erklimmt die Zugspitze!

In der Bundesliga war André Schürrle (32) für den BVB, Bayer Leverkusen, den VfL Wolfsburg und den 1. FSV Mainz 05 am Ball. © Marius Becker/dpa

Am Montag postete der 32-jährige Ex-Profi ein Video auf Instagram, in dem er oberkörperfrei und mit kurzer Hose in tiefster Dunkelheit durch den Schnee stapft.

Dazu schrieb der WM-Held von Rio: "2 Uhr nachts, Stille, komplett erschöpft, immer noch fünf Stunden bis zum Gipfel, kalt, eine Million Fragen in meinem Kopf".

Am Tag darauf präsentierte er seinen Fans dann die Auflösung des schon beim Zusehen Gänsehaut auslösenden Clips. Der kurze Film zeigte den 57-fachen Nationalspieler auf der Zugspitze, dem mit rund 2962 Metern höchsten Berg der Bundesrepublik.

Schürrle erklomm das Massiv an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich mit einer Gruppe Gleichgesinnter. Der Aufstieg habe insgesamt acht Stunden und damit die komplette Nacht gedauert.

"Finde Geborgenheit im Unbehagen! Leiden ist notwendig!", schrieb der frühere Stürmer-Star von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen zum Zusammenschnitt des Abenteuers . "Das Leben ist zu kurz, um das zu tun, was alle anderen tun! Mach es selbst!"