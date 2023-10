Positiver Doping-Test kurz vor der WM: Argentinien-Weltmeister wohl lange gesperrt!

Zusammen mit Lionel Messi (36, v.l.) feierte Papu Gomez (35, M.) im vergangenen Dezember den WM-Triumph. © JUAN MABROMATA / AFP

Der argentinische Mittelfeldspieler Alejandro "Papu" Gomez (35) ist aufgrund eines Dopingvergehens offenbar für zwei Jahre gesperrt worden, wie das spanische Portal Relevo berichtet.

Demnach stammt die positive Probe des Neuzugangs der AC Monza noch aus seiner Zeit beim FC Sevilla. Im Rahmen einer Trainingseinheit seien kurz vor dem Start der Winter-WM 2022 in Katar unerlaubte Mittel beim Offensiv-Wirbler nachgewiesen worden.

Der Routinier beteuert derweil, sich einige Tage zuvor unwohl gefühlt und lediglich ein Medikament seines Sohnes eingenommen zu haben, allerdings ohne Absprache mit den Vereinsärzten.

Der 17-fache Nationalkicker gehörte anschließend zum Weltmeister-Kader der "Albiceleste" um Superstar Lionel Messi (36), stand allerdings nur in der Gruppenphase gegen Saudi-Arabien und im Achtelfinale gegen Australien für insgesamt 109 Minuten auf dem Rasen.

In der darauffolgenden Rückrunde kam Gomez auch in Andalusien kaum noch zum Zug, sein Vertrag wurde zum vergangenen Deadline Day aufgelöst. Wenige Wochen später unterschrieb er in der Lombardei.