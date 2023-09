Hat England ein Wett-Problem? Premier-League-Profi gesteht 375 Vergehen!

Harry Toffolo (28) hat mehrere Jahre vor seinem Wechsel nach Nottingham gegen die Wettvorgaben in England verstoßen. © IMAGO / Action Plus

Linksverteidiger Harry Toffolo (28) von Nottingham Forest räumte Verstöße gegen die Wettbestimmungen des englischen Fußballverbandes in insgesamt 375 Fällen ein, wie die FA am Mittwoch in einem offiziellen Statement bekannt gab.

Für seine Vergehen wurde der Abwehrmann demnach von einer unabhängigen Kommission zu einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 24.000 Euro verurteilt und mit einer fünfmonatigen Sperre belegt, die allerdings bis Ende der Saison 2024/25 zur Bewährung ausgesetzt wird.



In der angelaufenen Spielzeit steht er seinem Klub somit vorerst weiterhin zur Verfügung. Die "Tricky Trees" nahmen den Defensivspezialisten auch in die am Mittwoch bei der Liga eingereichte Kaderliste auf.

Laut der Mitteilung gestand Toffolo, zwischen Januar 2014 und März 2017 mehrfach gegen die Regel "E1" verstoßen zu haben. Diese untersagt es den Profis, auf Spiele zu wetten, andere in ihrem Namen dazu aufzufordern oder privilegierte Informationen zu Wettzwecken weiterzugeben.

Während der Zeit der Verfehlungen stand der frühere U20-Nationalkicker der "Three Lions" noch bei Norwich City unter Vertrag und kickte zudem leihweise für Swindon Town, Rotherham United und Peterborough.