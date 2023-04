PSG fordert satte Gehaltskürzung: Messi-Abgang bahnt sich an!

Winkt Lionel Messi (35, M.) den PSG-Fans schon bald zum Abschied? © SAMEER AL-DOUMY / AFP

Doch nicht nur die finanziellen Aspekte würden den amtierenden Weltmeister ins Grübeln kommen lassen. Darüber hinaus wünsche sich Messi vor einer erneuten Unterschrift einen klaren sportlichen Zukunftsplan.

Neben etwaigen Transfers steht dabei wohl auch die Trainerfrage im Mittelpunkt. Nach der zweiten Pleite in Folge am Sonntagabend gegen Olympique Lyon und dem frühen Champions-League-Aus ist die Zukunft von PSG-Coach Christophe Galtier (56) im Moment keinesfalls in Stein gemeißelt.

Dennoch bestünde zum jetzigen Zeitpunkt zumindest weiterhin die Chance auf eine Vertragsverlängerung, da sich bislang kein zahlungsfreudiger Abnehmer in der französischen Hauptstadt gemeldet habe.

Dem Vernehmen nach will der argentinische Superstar in der kommenden Spielzeit auf jeden Fall in der Königsklasse glänzen, weshalb ein Transfer in die US-amerikanische MLS oder nach Saudi-Arabien noch nicht in Frage käme.

In den vergangenen Monaten geisterten allerdings immer wieder Gerüchte um eine Rückkehr zum FC Barcelona durch den Raum.

Die Katalanen würden ihren verlorenen Sohn nach dessen tränenreichen Abgang im Sommer 2021 offenbar gern zurück in seine langjährige Wahlheimat holen, haben aber bekanntlich mit eigenen Geldproblemen zu kämpfen.