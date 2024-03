"Möchtest du mit mir nach Hause kommen?": Reporterin bringt Bellingham aus der Fassung!

Madrid (Spanien) - Verlockendes Angebot für Jude Bellingham (20)! Mit Real Madrid mühte sich der englische Superstar gegen RB Leipzig ins Viertelfinale der Champions League , anschließend lagen ihm offenbar nicht nur die spanischen Fans zu Füßen. Eine Reporterin brachte ihn sichtlich in Verlegenheit.

Nach dem 1:1-Unentschieden am Mittwochabend stellte sich der 20-Jährige den Fragen der Medien und machte dabei auch am Mikrofon Alessia Tarquinio (47) halt.

Reporterin Alessia Tarquinio (47) von Amazon Prime Video Italy erlangte mit ihrem Interview ungewollte Bekanntheit. © Screenshot/Instagram/latarqui_

Auf die erst einmal ziemlich anzüglich wirkende Einladung war der "Three Lions"-Akteur offenbar nicht gefasst, erstaunt riss er die Augen auf und starrte Tarquinio irritiert an.

Kurz darauf schaltete sich sogar das Studio in Italien ein: "Alessia, pass auf was du sagst!", ertönte es aus dem Off, ehe die Reporterin klarstellte: "Du wärst der perfekte Sohn für mich."

Während Bellingham sofort in Gelächter ausbrach und das Interview in der Folge mit drei lachenden Smileys in den sozialen Netzwerken teilte, war die Journalistin von der großen Aufmerksamkeit wegen ihrer missverstandenen Frage nicht unbedingt begeistert.

"Glaubt wirklich jemand, dass ich davon träume, einen Spieler live anzubaggern? Ich bin fast 48 Jahre alt und könnte älter als seine Mutter sein", erklärte sie gegenüber der Corriere della Sera.

Auf Instagram habe sie viele Nachrichten von Menschen erhalten, die das Gespräch in ein völlig falsches Licht rücken würden.

"Ich werde wütend, wenn ich sehe, dass meine Worte durch das Standbild von Judes erstauntem Gesicht aus dem Kontext gerissen und aufgebauscht werden", so Tarquinio.