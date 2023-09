Riesen-Hype trotz Vorwürfen: Greenwood bricht Trikot-Rekord vor Debüt!

Noch vor seinem möglichen Debüt am Sonntag (14 Uhr) gegen CA Osasuna verkauften die Spanier bereits mehr Trikots mit dem Namen Greenwood auf dem Rücken als von jedem anderen Spieler in der Geschichte des Klubs, wie die Daily Mail vermeldet.

Sein bislang einziges Länderspiel für die "Three Lions" bestritt Mason Greenwood (21, l.) im September 2020 gegen Island. © Haraldur Gudjonsson / AFP

Inzwischen soll sich Robson mit dem Fußballprofi versöhnt haben und sogar wieder mit ihm liiert sein. Ihre Anschuldigungen und mutmaßlichen Beweisbilder hallten aber trotzdem nach.

Denn Man United leitete in der Folge eine eigene Untersuchung ein und kam zu dem Schluss, dass Greenwood auch ohne gerichtliche Verurteilung "Fehler gemacht" habe und eine weitere Zusammenarbeit mit dem Eigengewächs nicht umsetzbar sei.

Im Vorfeld der Ergebnis-Verkündung hatte es in Fankreisen der "Red Devils" bereits heftige Proteste gegeben. Große Teile der Anhängerschaft und verschiedene Frauen-Gruppen sprachen sich vehement gegen eine Rückkehr des Talents in den Kader des Premier-League-Giganten aus.

In der Vorstadt von Madrid ist hingegen keine Spur mehr von einer Rufschädigung zu erkennen. Bei seiner Vorstellung in der vergangenen Woche waren Fragen zu den Vorwürfen ohnehin verboten, rund 4000 begeisterte Zuschauer jubelten dem Neuzugang frenetisch zu.

"In Spanien sind die Dinge oft schwarz oder weiß", erklärte ein namentlich nicht genannter Fußball-Funktionär der Daily Mail. "Was Getafe und seine Fans betrifft, so wurde Greenwood für nicht schuldig befunden, also gibt es kein Problem - so einfach ist das."