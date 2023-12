Schiedsrichter gibt Elfmeter nicht! Wie der Klub-Präsident darauf reagiert, macht sprachlos

Die Partie in der türkischen Süper Lig zwischen Istanbulspor und Trabzonspor musste abgebrochen werden, da Ecmel Faik Sarialioglu sein Team vom Feld holte.

Von Tina Hofmann

Istanbul (Türkei) - Was ist nur mit den Präsidenten im türkischen Fußball los? Nachdem Faruk Koca (59) am 11. Dezember Schiedsrichter Halil Umut Meier (37) mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, holte der Klub-Boss von Istanbulspor am Dienstagabend sein Team aus Protest gegen einen Unparteiischen vom Feld.

Schiedsrichter Ali Sansalan (35, r.) gab einen vermeintlichen Elfmeter nicht, anschließend überschlugen sich in der türkischen SüperLig die Ereignisse. © IMAGO/Depo Photos In der Begegnung zwischen Gastgeber Istanbulspor und Trabzonspor forderte Ecmel Faik Sarialioglu (63) in der zweiten Halbzeit der Begegnung beim Stand von 1:1 nach einer strittigen Szene an der Strafraumgrenze vehement einen Elfmeter für die Gastgeber. In der Szene wirbelt Florian Loshaj (27) die Abwehr des Gegners durcheinander, dringt dann bis zum Strafraum vor, wo er aber von Batista Mendy (23) gestoppt wird. Nahaufnahmen zeigen, dass der Franzose den Spieler von Istanbulspor nicht auf den Fuß tritt, jedoch bekommt Loshaj - beabsichtigt oder nicht - den Arm des Innenverteidigers mitten ins Gesicht und geht zu Boden. Schiedsrichter Ali Sansalan (35) ahndet dieses Foulspiel nicht. Weder mit einer Gelben Karte noch mit einem vom Präsidenten geforderten Elfmeter. Fußball International Premier-League-Profi erleidet Herzstillstand: Spiel abgebrochen! Das ohnehin schon gut gefüllte Wut-Fass des Bosses kochte dann endgültig über, als Trabzonspor im direkten Gegenzug die 2:1-Führung markierte. Paul Onuachu (29) hatte in der 68. Minute getroffen.

Unglaubliche Szenen: Istanbuls Präsident Ecmel Faik Sarialioglu (63, mit Schirmmütze) fordert seine Spieler auf, den Platz zu verlassen. © IMAGO/Seskim Photo

Istanbuls Präsident Ecmel Faik Sarialioglu fordert die Spieler auf, den Rasen zu verlassen